Harry e Meghan, ancora polemiche. Stavolta l’attacco arriva per colpa dell’acqua

Il principe Harry e sua moglie Meghan dovranno affrontare un’altra polemica che li ha coinvolti nelle ultime ore. Tutta colpa dell’acqua

Non c’è mai pace per il principe Harry e per sua moglie, Meghan Markle. Non c’è nemmeno il tempo di uscire da una polemica che ne comincia immediatamente un’altra. Stavolta i due coniugi sono stati attaccati addirittura dai nativi americani e il problema sarebbe legato all’acqua. Comincia un’altra battaglia, quindi.

Meghan ed Harry in questo momento sono momentaneamente separati. Harry è a Londra, dove il primo luglio ha inaugurato una statua in onore di sua madre, Lady Diana, che proprio in quella data avrebbe compiuto sessant’anni. Meghan, al contrario, è rimasta a casa ad occuparsi dei suoi due figli.

L’ultima arrivata, Lilibet Diana, ha appena un mese e questa è stata la scusa per non partire. Anche perché i rapporti con la Royal Family non sono idilliaci. I due si ricongiungeranno a breve perché il viaggio di Harry durerà solo pochi giorni, giusto il tempo per aprire una nuova polemica, stavolta con i nativi americani. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa incredibile storia.

Here’s a beautiful picture of Prince Harry and Prince William looking at the wonderful statue of their mother on what would of been Diana’s 60th birthday. ❤ pic.twitter.com/hzh6RNExPl

— The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) July 1, 2021