“Mi ha cambiato la vita”: l’inaspettato messaggio di Vittorio Brumotti per lei!

Vittorio Brumotti si racconta in un’intervista, spiegando qual è stata la donna che gli ha completamente stravolto la vita. I dettagli

Vittorio Brumotti è ormai da anni un volto noto del mondo dello spettacolo. Il biker è conosciutissimo per le sue incursioni nelle piazze di spaccio che gli sono costate svariate aggressioni e soprattutto moltissime critiche da parte di vip e politici.

LEGGI ANCHE: BRUMOTTI AGGREDITO A ROMA, CALCI E PUGNI FINO ALL’INTERVENTO DELLA POLIZIA.

Ora Brumotti è al timone di Paperissima Sprint Estate in veste di conduttore, ma a cambiargli la vita non è stata la tv e nemmeno la sua nuova professione, bensì una donna.

- Advertisement -

Tutti starete pensando a Giorgia Palmas: l’ex velina è stata sua compagna per 5 lunghi anni poco prima che Vittorio iniziasse la sua nuova love story con Annachiara Zoppas. Invece è un’altra la donna che è stata fondamentale per il cambiamento di Brumotti.

Vittorio Brumotti e la dedica speciale alla sua ex: “Mi ha insegnato a stare al mondo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITTORIO BRUMOTTI 100%🇮🇹🇦🇪 (@brumottistar)

Parliamo di Roberta Armani, nipote del famosissimo stilista Giorgio. Roberta è stata fidanzata con Vittorio dal 2009 al 2011 e sembra proprio che abbia marchiato a vita il suo ex che, in un’intervista a Intimità, ha dichiarato: “Non ringrazierò mai abbastanza Roberta Armani per avermi insegnato a stare al mondo, tant’è che siamo ancora in contatto”.

Parole al miele di Brumotti, che non dimentica nemmeno la sua attuale compagna con la quale condivide tantissime passioni, tra cui quella per le Harley Davidson: “Sono grato a Roberta e Annachiara per avermi aiutato a decollare a livello umano e lavorativo e forse questo è stato anche reso possibile dal fatto che nessuna delle due appartiene al mondo dello spettacolo“.

Quest’ultima frase sa invece di frecciatina nei confronti di Giorgia Palmas, con la quale il rapporto non si è chiuso assolutamente in maniera positiva, tanto che i due non si parlano più.

LEGGI ANCHE: CHEF RUBIO ATTACCA BRUMOTTI: “TROPPO POCHE TE NE HANNO DATE”. LE REAZIONI SOCIAL

Ora il cuore di Vittorio è tutto per Annachiara Zoppas, ma il matrimonio tra i due sembra ancora lontano. Il motivo? Lei ha solo 29 anni ed è ancora presto per fare progetti nuziali. I due, ad ogni modo, convivono felicemente e la differenza di età non è assolutamente un problema. Per i fiori d’arancio ci sarà tempo.