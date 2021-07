Raffaella Carrà, stesso destino della madre: l’agghiacciante dettaglio

Raffaella Carrà ci ha lasciato da qualche giorno a causa di una brutta malattia. La sua morte e quella di sua madre sono legate tragicamente

Raffaella Carrà si è spenta a 78 anni a causa di una brutta malattia che l’ha portata via dai suoi cari ed ha lasciato senza parole milioni di italiani. La showgirl è morta in clinica ed il primo a darne l’annuncio è stato Sergio Iapino, suo ex compagno: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

In questi giorni di lutto sono state tantissime le manifestazioni di affetto e stima da parte di personaggi del mondo dello spettacolo ma anche del pubblico a casa, rimasto legatissimo alla Carrà e alle sue performance. Durante la semifinale degli europei, ad esempio, è stata inserita nella playlist pre-partita uno dei suoi brani più famosi.

Raffaella aveva tenuto nascosta la sua malattia alla maggior parte delle persone, tanto che nessuno si aspettava una notizia del genere. Nelle ultime ore alcuni organi di informazione si stanno sbilanciando su quale sia stato il male che ci ha portato via l’artista italiana. Ma c’è di più: pare infatti che la sua morte sia collegata tragicamente a quella di sua madre.

Raffaella Carrà e le cause della sua morte: anche sua madre Iris se ne andò così

Stando a quanto riportato da “Il Messaggero”, infatti, la Carrà sarebbe stata colpita da un tumore al polmone, o meglio un carcinoma al polmone. A quanto pare anche sua madre, Iris Dell’Utri, morì a causa della stessa malattia a 64 anni.

Iris si spense nel 1987 dopo un ricovero di tre mesi nel reparto di pneumologia dell’ospedale Morgagni di Forlì. Il professor Giacomo Mangiarancina medico medico chirurgo, docente di Salute pubblica all’Università La Sapienza, Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Prevenzione, fondatore e Presidente della Società Italiana di Tabaccologia, ha avvalorato questa tesi sulla morte della Carrà ai microfoni della trasmissione “Genetica oggi” su Radio Cusano Campus. Queste le sue parole:

“La mamma di Raffaella Carrà è morta proprio per un tumore al polmone, quindi si tratta innanzitutto di una questione genetica. E poi se una persona fuma il destino è quasi inevitabile”. I due decessi sono quindi tragicamente collegati. Ma il ricordo di Raffaella resterà per sempre nei nostri cuori.