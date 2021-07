Loretta Goggi ha fatto emozionare tutti i presenti alla camera ardente di Raffaella Carrà: tra le due si era creato un legame fortissimo

Lunghe code a Roma per dare un ultimo saluto a Raffaella Carrà. Nella giornata di giovedì 8 luglio, infatti, la salma di Raffaella è arrivata in Campidoglio al termine di un lungo corteo funebre che ha toccato i luoghi salienti della carriera della showgirl nella capitale.

La camera ardente, allestita nella sala Protomoteca del Campidoglio, è stata teatro di tantissime visite illustri e non: molti i fans della Carrà pronti ad affrontare il caldo e la fila pur di vederla per un’ultima volta. E lo stesso hanno fatto molti volti noti del mondo della musica e dello spettacolo: Renato Zero, Fiorello, Leonardo Pieraccioni e Vincenzo Salemme tra gli altri.

Con loro c’era anche Loretta Goggi, accompagnata dalla sorella Daniela: quello che l’artista ha fatto davanti alla bara di Raffaella ha lasciato tutti emozionati e senza parole.

Loretta Goggi, l’addio strappalacrime a Raffaella Carrà: come è nata la loro amicizia

Loretta Goggi, infatti, si è inginocchiata davanti al feretro e con le mani prostrate verso la bara è rimasta ferma ed in silenzio per alcuni, lunghissimi minuti. Il volto, seppur coperto parzialmente dalla mascherina, era segnato dalla tristezza e dalla commozione. Una scena molto toccante che ha fatto rapidamente il giro sui social.

Loretta Goggi s’inginocchia davanti al feretro di Raffaella Carrà. Un colpo al cuore. 💔 pic.twitter.com/pdZV3tjURB — Francesco Canino (@fraversion) July 8, 2021

Loretta ha poi parlato della scomparsa di Raffaella affidandosi ad un lungo messaggio pubblicato sul web in cui ha fatto trasparire tutta la sua ammirazione per la Carrà: “Come in Francia l’immagine femminile della Repubblica, la Marianne, è stata spesso raffigurata da grandi artiste come B. Bardot, M.Mercier, M. Mathieu, C. Deneuve, così l’Italia potrebbe benissimo avere il volto di Raffaella!”.

La Goggi non è solita esternare i suoi sentimenti: anche in occasione della morte di Gigi Proietti ha evitato di parlarne con la stampa, e così farà anche per la Carrà. Il gesto poi ha un significato ancor più importante, visto che spesso e volentieri le due erano state contrapposte durante la loro carriera.

Si mormorava che Loretta fosse invidiosa di Raffaella e viceversa, ed invece proprio negli ultimi anni le due avevano stretto un legame molto forte. Tutto era nato grazie al programma della Carrà “A raccontare comincia tu”, in cui la Goggi era stata ospite:

“Il germoglio della nostra amicizia stava crescendo dal giorno in cui ci siamo aperte in un’intervista nel suo programma ‘A raccontare comincia tu’. – scrive Loretta – Il nostro lavoro ci porta spesso a perdere i contatti, ma il regalo di quel nostro incontro lo porterò con me tenendomelo ben stretto!”.