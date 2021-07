Si svolgeranno oggi i funerali di Raffaella Carrà. Tutti i dettagli e la programmazione tv e streaming per non perdere nulla dell’evento

Raffaella Carrà ci ha lasciati il 5 luglio a causa di una brutta malattia che l’ha colpita di forma veloce e devastante. In questi giorni sono state tantissime le testimonianze di affetto verso una delle artiste più importanti della storia italiana recente, soprattutto ieri quando il corteo funebre è passato per i luoghi più importanti della sua carriera.

La salma di Raffaella, infatti, è giunta in Campidoglio dove ad aspettarla c’era la sindaca di Roma Virginia Raggi. Prima di arrivare alla sede del comune, il corteo è passato per l’Auditorium del Foro Italico, la sede Rai di di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie e la sede Rai di Viale Mazzini.

Tanti i fan accorsi da tutta Italia per dare un ultimo saluto alla Carrà: la camera ardente è stata allestita all’interno della sala Protomoteca del Campidoglio, con due cuscini gialli (il suo colore preferito) e le sigle dei suoi programmi più famosi come colonna sonora.

Se ieri è stato il giorno del corteo funebre, oggi venerdì 9 luglio si svolgeranno i funerali di Raffaella Carrà a partire dalle ore 12 nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Vista l’importanza dell’evento, la messa sarà trasmessa anche in tv e streaming. Vediamo insieme come seguirla da casa.

Funerali Raffaella Carrà: orari e diretta tv e streaming

La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, a cura del Tg1, con uno speciale a partire dalle ore 11.40 con la cronaca dei giornalisti del Tg1 Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la partecipazione di Filippo Di Giacomo. Trasmissione in streaming anche su Raiplay.

Anche Mediaset seguirà l’evento in diretta. In questo caso l’appuntamento è dalle ore 11.15 alle ore 13.55, su Rete 4, nello “Speciale Tg4 – Ciao Raffaella!” a cura di Giuseppe Brindisi e con il commento del direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, Rita dalla Chiesa e Silvana Giacobini. Trasmissione in streaming anche su Mediaset Play.

Per chi invece volesse recarsi di persona a dare un ultimo saluto alla showgirl, la camera ardente in Campidoglio resterà aperta anche oggi dalle 8 alle 11. Le autorità raccomandano comunque di mantenere il distanziamento e di indossare la mascherina.

Inoltre è previsto anche l’allestimento di un maxischermo allestito sempre in Piazza del Campidoglio.