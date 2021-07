Barbara D’Urso, addio alla tv? Ecco quale potrebbe essere il suo futuro

Barbara D’Urso sta vivendo un momento complicato della sua carriera. Il suo futuro potrebbe prendere una strada completamente diversa

Barbara D’Urso ancora alle prese con i “postumi” della chiusura dei suoi programmi televisivi su Canale 5. La decisione di Mediaset è stata davvero uno shock per lei e per tutti i suoi fedelissimi telespettatori che ora sentono la sua mancanza dal piccolo schermo.

Lei, nel frattempo, si sta rilassando in vacanza ed è pronta a giurare che a settembre la rivedremo in tv, seppur con un minutaggio decisamente inferiore. Per il momento però non arrivano conferme e dunque anche la celebre presentatrice ha deciso di dedicarsi ad altro.

Se nei giorni scorsi aveva passato parecchio tempo sui social e, come una brava influencer, aveva pubblicizzato alcuni capi di abbigliamento e le sue nuovissime scarpe, ecco che l’ultimo post ha destato molta curiosità tra i suoi followers.

Barbara D’Urso in smoking e con la fascia tricolore: il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Nell’ultimo post su Instagram pubblicato da Carmelita si vede la splendida conduttrice di Pomeriggio 5 vestita con uno smoking e con la fascia tricolore indossata. State tranquilli, Barbarella non si è “buttata” in politica. E non c’entra nulla nemmeno l’Europeo di calcio.

La D’Urso infatti è stata chiamata a celebrare il matrimonio di due suoi grandissimi amici, Annalia e Filippo, che si sono sposati in questi giorni. La didascalia della presentatrice è eloquente: “Sono testimone del loro amore forte, solido e profondo, che è il vero collante di una coppia ma il matrimonio è quel passo che suggella l’unione, un impegno formale importantissimo. Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)



Chiaramente la foto ha fatto subito il pieno di like e commenti. C’è chi ha elogiato Barbara per la sua bellezza e anche per l’iniziativa, ma un dettaglio in particolare ha scatenato qualche critica: “Bella sì….Ma in bianco a un matrimonio non si fa”. Secondo alcuni followers la scelta del colore del vestito sarebbe stata una mancanza di rispetto. Voi come la pensate?