Maria De Filippi, la Regina di Mediaset, non perde occasione per fare una scelte che porterà inevitabilmente a cambiamenti. Programmi e Talent sono il suo pane quotidiano, ma ecco che cosa succederà.

Maria De Filippi è sempre sul pezzo. La conduttrice e produttrice non è solo abile a condurre i programmi, grazie alla sua grande sensibilità e capacità d’ascolto, è capace anche di far emergere giovani talentuosi, basta pensare all’ultimo successo di due concorrenti di Amici, ma non è finita qui. Riesce anche in un ambito più tecnico.

Maria ne sa molto in fattore di produzione e scelte inerenti l’organizzazione di un programma. Il fortunato Dating Show, Uomini e Donne, ottiene un successo dopo l’altro, perché oltre ad essere seguitissimo dai giovani, riesce ad intrattenere i più grandi con le novità, presenti da alcuni anni, del Trono Over e di coppie di tutte le età.

Maria lo sa, amore e sentimenti non conoscono limiti d’età, ci si può sempre innamorare e mettersi in gioco, ne è un esempio la sfortunata sognatrice Gemma Galgani, ancora in cerca del suo amato. Fedeltà e tradimenti colorano i pomeriggi di canale 5, ma all’orizzonte ecco una portata non indifferente di modifiche che interessano soprattutto i maggiori fan del programma

Maria De Filippi e la clamorosa decisione su Uomini e Donne

Maria De Filippi programma, organizza e conduce Uomini e Donne fin dai suoi inizio. Nessuno meglio di Maria conosce le dinamiche del dating show, specialmente nell’ottica televisiva. Da luglio sono in vista grandi cambiamenti perché sono attualmente in atto i casting per dar vita alla nuova edizione di settembre.

Maria, nel bel mezzo di questa importante novità, compie un’importante decisione: dal 14 luglio Uomini e Donne andrà in onda in prima serata! Scelta presa con cognizione, per permettere ai telespettatori di prepararsi alla nuova edizione, non rimanendo senza il programma ovviamente. In prima serata potranno vedere, se se le sono perse, oppure rivedere per gli inguaribili romantici, le più belle storie d’amore delle passate edizioni!

Maria De Filippi sarà in onda in prima serata con gli immancabili Tina Cipollari e Gianni Sperti, senza dimenticare Valeria Marini e Giulia De Lellis, se ne vedranno delle belle!