Carlo Conti, conduttore di Tale e Quale show, ha rubato tanti nomi importanti di Mediaset per il suo programma

Per l’11esimo anno consecutivo, Carlo Conti si occuperà della conduzione di Tale e Quale show in onda da metà settembre il venerdì sera su Rai 1.

Il programma consiste nella reinterpretazioni a livello canoro, ma anche di trucco e vestiti di cantanti e canzoni famose a livello mondiale che vengono reincarnate da volti della televisione italiana.

Alla fine di tutte le performance, gli interpreti si riuniscono davanti alla giuria che stilerà una classifica tramite un punteggio dal migliore al peggiore.

Il vincitore della puntata guadagna 5mila euro da devolvere in beneficienza.

Il format funziona e la produzione si impegna sempre nel trovare volti nuovi e simpatici per il programma.

Quest’anno c’è aria di cambiamenti e sembra che la Rai abbia puntato il mirino contro la Mediaset.

Tanti sono i nomi dei futuri concorrenti e giudici della 11esima edizione e hanno fatto parte tutti dell’azienda televisiva amministrata da Pier Silvio Berlusconi. Vediamo di chi si tratta

Carlo Conti a Tale e Quale show: rubati i protagonisti del Grande Fratello Vip 4

La Rai e Carlo Conti, per la prossima edizione di Tale e Quale show, hanno pensato a quale siano i nomi più seguiti e amati dell’ultimo anno.

Molti ricorderanno della passata edizione del Grande Fratello Vip che ha avuto ascolti da urlo grazie alla presenza di concorrenti molto validi e pronti a mettersi in gioco.

Proprio per questo, la produzione di Tale e Quale show ha chiamato a partecipare ex volti della Casa più spiata d’Italia.

Primi fra tutti troviamo Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. La prima canta proprio di professione quindi dovrà convincere la giuria nell’imitazione. Mentre l’ex velino Pierpaolo è pronto sia per il ballo che per il ruolo di imitatore.

Tra gli altri partecipanti troviamo anche Alba Parietti, madre di Francesco Oppini. Quest’ultimo è stato concorrente del GFVip 4 e sua madre è venuta molte volte a rincuorarlo e sostenerlo.

Alba è uno spirito libero e ama far ridere gli altri in sua compagnia, quindi ha tutte le carte in regola per il programma.

Nelle ultime ore è arrivata una nuova notizia: Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, anche loro ex concorrenti del reality show, faranno parte in coppia del cast di Tale e Quale show.

Ultimo, ma sicuramente non per importanza, troviamo Cristiano Malgioglio. Lui ha partecipato sia come concorrente che come ospite al programma della Mediaset.

Mentre gli altri indosseranno altri panni nel programma, Cristiano terrà i suoi, perché farà parte della giuria a fianco di Loretta Goggi, unico nome rimasto dalla passata edizione.

I giudici non saranno più Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ma troveremo Frank Matano che si è già occupato di questo ruolo a Italia’s got Talent, Angelo Pintus e Lillo appena usciti da Lol con l’obiettivo di far ridere il pubblico (Leggi: Lol, cast nuova edizione) e la cantante Orietta Berti.

Insomma, quest’anno Tale e Quale show sarà sicuramente un successo. Non ci resta che aspettare settembre per farci tante risate