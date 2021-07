Alessia Marcuzzi, conduttrice che simboleggia il marchio Mediaset praticamente da sempre, stravolge il palinsesto. Lascia Canale 5 e partecipa a nuovi format, ecco quali.

Alessia Marcuzzi è una conduttrice molto amata dal pubblico, così tanto da incarnare uno dei volti di Mediaset più iconici. Alessia è specialmente nota per la conduzione del programma senza peli sulla lingua Le Iene, al fianco di Nicola Savino, con il quale formano un duo che riesce ad informare ed intrattenere senza svilire o danneggiare le tematiche. Da adesso però non sarà più presente nella conduzione.

Alessia abbandona la Mediaset, rilasciando anche delle affermazioni che preoccupano, e Le Iene non verrà più condotto da una delle sue presentatrici storiche. All’abbandono della rete di Canale 5 farà seguito un ingresso alla Rai? Avversaria dello studio di Cologno monzese, da sempre fa a gara per chi ha la percentuale più alta di ascolti. Infatti, non sarebbe sconvolgente prelevare un volto amato come quello della Marcuzzi per fare alzare lo share della rete nazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Marcuzzi annientata dagli haters dopo aver postato degli scatti particolari

Alessia Marcuzzi e il programma Top secret

- Advertisement -

Alessia Marcuzzi continua a far discutere. Il nocciolo della questione non è ancora ben chiaro, in quanto la conduttrice non ha fatto trapelare molto. Infatti, essendo molto attiva nella pagine dei suoi social media, fa sempre dichiarazioni, come le ultime, che hanno fatto scalpore, e l’annuncio dell’abbandono di Mediaset lo ha fatto lei stessa. Non rivederla alla conduzione del programma Le Iene, così all’improvviso, avrebbe certamente fatto incuriosire tutti.

Alessia però, sa bene che non può dire altro. Le uniche informazioni note, sono quelle inerenti la possibilità di questo passaggio alla Rai, ma non solo. La notizia che più tra tutte sta destando interesse è proprio quella di: un nuovo programma sulla piattaforma Discovery+.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Marcuzzi compie una clamorosa decisione, torna alle origini dopo l’abbandono di Mediaset

La Marcuzzi e la sua carriera non sono certamente in declino. Anzi, l’abile presentatrlice ha molti assi nella manica che nella prossima stagione televisiva usciranno fuori, segnando altri successi!