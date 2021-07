Arriva una brutta notizia per l’attore turco Can Yaman: “Per ora è tutto bloccato”

L’attore turco Can Yaman è al centro del gossip e dello spettacolo da mesi. E’ diventato famoso in Italia grazie ai suoi ruoli nelle serie televisive DayDreamer e Mr Wrong. Quest’ultimo ha appena debuttato in prima serata su Canale 5.

Il ragazzo è molto amato anche per il suo aspetto fisico molto selvaggio e prorompente e anche grazie a ciò è riuscito a conquistare il cuore della conduttrice televisiva Diletta Leotta.

Questa coppia è una vera e propria bomba e nell’ultimo anno è stata al centro di tanti scoop e gossip. Proprio per questo i paparazzi e giornalisti sono sempre pronti a seguire le loro mosse.

Adesso Can Yaman è molto preoccupato e decide di tornare nella sua città natia per rinfrescarsi le idee. Vediamo cosa è successo

Can Yaman e il ruolo di protagonista nel remake di Sandokan

Nei mesi scorsi, l’attore turco Can Yaman, era stato chiamato per interpretare il ruolo di protagonista nel remake del serial Sandokan.

La fiction ebbe un successo pazzesco durante gli anni ’80 e prende spunto dai romanzi di avventura di Emilio Salgari intitolati “Ciclo dei pirati della Malesia“.

Il remake verrà registrato dalla casa di produzione LuxVid diretta da Luca Bernabei.

Can Yaman indosserà i panni della Tigre di Mompracem a fianco di un attore italiano amatissimo: Luca Argentero protagonista della serie Rai Doc – Nelle tue mani.

Appena ricevuta la chiamata, il fidanzato di Diletta Leotta si è messo subito al lavoro allenandosi tutti i giorni in vista dell’inizio delle registrazioni.

L’ansia è tanta per l’attore, perché apparirà per la prima volta in una serie prodotta interamente da italiani.

Ma ecco che arriva una brutta notizia per Can. Il paparazzo Paolone ha rilasciato una dichiarazione shock. Sembra che le riprese del remake di Sandokan siano state cancellate.

“Il progetto Sandokan è congelato, tutto bloccato” confessa Paolone e aggiunge: “Potrebbero non portarlo più avanti“.

Per Can Yaman è sicuramente un brutto colpo sia per la sua autostima, ma soprattutto per la sua carriera. Era pronto a sbarcare anche in Italia.

Le riprese dovevano svolgersi nei mesi di giugno e luglio e forse, proprio per questo, l’attore ha deciso di ritornare in Turchia per qualche settimana.

Si è allontanato dall’Italia in compagnia della fidanzata Diletta Leotta: vuole qualcuno vicino in questo momento e si sente pronto a presentare la conduttrice alla sua famiglia.