Maria De Filippi e Amadeus re mida della musica: gli incredibili traguardi

Maria De Filippi e Amadeus sono ormai diventati dei punti di riferimento per l’industria musicale: gli artisti lanciati e i loro successi

I talent show e il festival di Sanremo come cartina di tornasole della musica italiana. Negli ultimi anni la tendenza è aumentata così tanto da far diventare Maria De Filippi e Amadeus i punti di riferimento dell’industria musicale italiana: tantissimi gli artisti lanciati dai due presentatori, come testimoniano le classifiche dei singoli e degli album più venduti nel 2021.

La De Filippi ormai è un must: da tantissimi anni, grazie ad Amici, ha fatto sbocciare cantanti che nel corso del tempo si sono dimostrati degni del successo ottenuto nel talent show. Basti pensare ad Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, o ai più recenti Irama e Sangiovanni.

Dall’altra parte le ultime due edizioni di Sanremo condotte da Amadeus che ha deciso di intraprendere una strada di rottura nei confronti dei festival precedenti. Le sue scelte, a giudicare dal riscontro dei fans, gli hanno dato ragione: basti guardare la scalata dei Maneskin, vincitori anche dell’Eurovision Song Contest. Ma i traguardi dei due presentatori non finiscono qui.

Maria De Filippi e Amadeus, i “loro” artisti dominano tutte le classifiche

Il portale di Davide Maggio ha infatti realizzato una classifica degli album e dei singoli più venduti dei primi sei mesi del 2021 (dal 1° gennaio al 1° luglio) facendo così notare come ai primi posti ci siano solo volti lanciati da Amici 20 o visti all’ultimo Festival di Sanremo.

Al primo posto degli album figura proprio Sangiovanni, che ha battuto di pochissimo i Maneskin. Per quel che riguarda i singoli, invece, in prima posizione troviamo “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino, diventata subito una hit e ancora ascoltata e ballata durante il periodo estivo. Queste le classifiche complete.

Gli album più venduti nel 2021

1. Sangiovanni – Sangiovanni

2. Teatro D’Ira – Vol 1 – Maneskin

3. Plaza – Capo Plaza

4. Taxi Driver – Rkomi

5. Madame – Madame

6. Obe – Mace

7. Famoso – Sfera Ebbasta

8. Gemelli – Ernia

9. Fastlife 4 – Gue Pequeno e Dj Harsh

10. Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari

11. Ok – Gazzelle

12. Exuvia – Caparezza

13. Il Cielo Contromano – Deddy

14. After Hours – The Weeknd

15. Persona – Marracash

16. Aka7even – Aka7even

17. 17 – Emis Killa & Jack La Furia

18. Fine Lines – Harry Styles

19. Fuori Dall’Hype Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari

20. Solo Tutto – Massimo Pericolo

I singoli più venduti nel 2021

1. Musica Leggerissima – Colapesce e Dimartino

2. La Canzone Nostra – Mace, Blanco e Salmo

3. Malibù – Sangiovanni

4. Zitti e Buoni – Maneskin

5. Lady – Sangiovanni

6. Voce – Madame

7. La Genesi del Tuo Colore – Irama

8. Chiamami per Nome – Francesca Michielin e Fedez

9. Ferma a Guardare – Ernia

10. Ti Raggiungerò – Fred De Palma

11. Save Your Tears – The Weeknd

12. Venere e Marte – Takagi e Ketra, Marco Mengoni e Frah Quintale

13. Mi Manchi – Aka7even

14. Friday – RITON & NIGHTCRAWLERS FEAT. MUFASA & HYPEMAN

15. Scooby Doo – I Pinguini Tattici Nucleari

16. Tutta La Notte – Sangiovanni

17. Nuovo Range – Rkomi, Sfera Ebbasta e Junior K.

18. Superclassico – Ernia

19. Hecha Pa Mi – Boza

20. Fiamme Negli Occhi – Coma_Cose