Sei anche tu uno dei segni più ipocondriaci dello zodiaco? No, tranquillo, non iniziare con gli attacchi di panico! Leggiamo prima insieme la classifica.

Avere paura è una parte normale della vita e dell’esperienza umana: se non hai mai paura di niente come fai a crescere?

A volte, però, ci sono persone che tendono a far diventare le loro paure dei muri insormontabili, che finiscono, inoltre, per rovinargli la vita.

Un classico caso di persona che “si fascia la testa” prima del dovuto, non trovi?

Come dici? Potresti essere tu?

Ma dai, non iniziare a preoccuparti! Oggi abbiamo deciso di stilare la classifica dei segni che non riescono proprio a governare la loro paura: vediamo dove ti posizioni!

I segni più ipocondriaci dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Hai un cassetto pieno di medicine, accuratamente catalogate ed ordinate per date di scadenza?

Appena senti il minimo sintomo di malessere nel tuo corpo il tuo pensiero corre a tutte le possibili malattie che potrebbero star per colpirti?

- Advertisement -

Va bene, ok, non c’è bisogno di esagerare abbiamo capito: potresti essere uno dei segni più ipocondriaci di tutto lo zodiaco!

Per scoprirlo, ovviamente, hai una sola possibilità: devi guardare la nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

LEGGI ANCHE –> Non c’è niente che ti sfugge? Allora potresti essere uno dei segni più “saputelli” dello zodiaco!

L’ipocondria, ci teniamo a specificarlo, è una condizione medica decisamente poco divertente.

Si tratta di un atteggiamento caratterizzato da una costante apprensione per la tua salute ed anche della caratteristica tendenza (quasi ossessiva) a sopravvalutare quello che ti succede.

Non siamo di certo qui a dare giudizi o a fare diagnosi perché non ci compete: questa classifica, come tutte le altre che riguardano l’oroscopo, è fatta principalmente per farti divertire!

Considerala come un modo per divertirti e per cercare di fare una pausa durante la tua giornata: non la prendere troppo sul serio!

Bene, ora che abbiamo chiarito la questione, non ci resta altro da fare che controllare la classifica dei segni più ipocondriaci dello zodiaco.

Chissà dove ti posizioni!

Gemelli: quinto posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono assolutamente incapaci di prendere qualcosa che li riguardi “sottogamba“.

Questo segno, infatti, è un vero protagonista e tale si sente in ogni ambito della sua vita: ogni volta che si fa male per qualche motivo, quindi, il nato sotto il segno dei Gemelli tende a mettere in scena un vero e proprio dramma.

Il motivo? Sotto sotto, i nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che hanno paura di dover rinunciare alla loro vita da un momento all’altro.

E poi, diciamocelo chiaramente: i Gemelli sono un poco ipocondriaci!

Ariete: quarto posto

Che l’Ariete sia un segno ipocondriaco non dovrebbe veramente stupirvi. Dopotutto, infatti, questo è un segno che dubita di tantissime cose: dalla sua scelta del fidanzato o della fidanzata ai suoi risultati lavorativi.

Insomma: l’Ariete è veramente una persona spesso insicura e che ha molti problemi a rapportarsi con il mondo esterno senza rassicurazione.

Non potevate di certo aspettarvi che l’Ariete non fosse ipocondriaco!

Al primo colpo di tosse, l’Ariete si mette a letto ed aspetta il peggio. Sente un pizzico mentre cammina per strada? Sicuro dev’essere stata un’ape killer od una siringa volata da chissà dove. Aiuto! Se non state attenti, l’Ariete può far diventare ipocondriaci anche voi!

LEGGI ANCHE –> Non hai paura di niente? Scopriamo se sei nella classifica dei segni più coraggiosi dello zodiaco

Leone: terzo posto

Anche se il Leone dovrebbe essere un… cuor di leone, questo è un segno che potete incontrare spessissimo nella sala d’attesa del suo medico.

Praticamente il Leone ha la residenza lì!

I nati sotto questo segno, infatti, soffrono anche loro di una leggera tendenza al protagonismo che, a volte, li colpisce anche in negativo.

Non appena succede qualcosa a loro o alla loro salute, infatti, i nati sotto il segno del Leone iniziano a pensare di aver contratto qualcosa di rarissimo ed incurabile.

Insomma: sono dei veri e propri ipocondriaci che quasi non vedono l’ora di dimostrare a tutti che avevano ragione!

Toro: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica dei segni più ipocondriaci di tutto lo zodiaco, ci sono tutti i nati sotto il segno del Toro.

Veri e propri re e regine della preoccupazione, i Toro sono personalità decisamente ipocondriache!

Questo segno, infatti, conosce a memoria tutti gli effetti collaterali degli antibiotici o dei medicinali più comuni, passa ore e ore a cercare i sintomi su Google (niente di più sbagliato, ovviamente) e si spaventa con pochissimo.

Il Toro, infatti, è un segno che cede immediatamente alla paura ed alla disperazione e quindi ogni minimo inconveniente di salute lo butta veramente giù!

Fate attenzione se conoscete qualcuno nato sotto questo segno: appena gli dite che avete un poco di mal di testa inizierà a sentirlo anche lui e finirà, poi, per spaventarsi a morte!

LEGGI ANCHE –> Sei un vero scienziato? Scopriamolo con la classifica dei segni che amano la scienza: l’oroscopo ci darà la risposta

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più ipocondriaci di tutto lo zodiaco

L’avvento di mascherine e gel igienizzante, durante la pandemia di Covid-19, sono stati decisamente difficili per la maggior parte della popolazione.

Ci siamo dovuti abituare a lavare spesso le mani ed usare i dispositivi di protezione personale e per molti non è stato così semplice come poteva sembrare.

Tra chi ha faticato ad adeguarsi alle norme, però, sicuramente non c’erano persone nate sotto il segno della Vergine: loro non vedevano l’ora di indossare la mascherina!

I nati sotto il segno della Vergine, infatti, sono persone veramente ossessionate dalla pulizia e dai germi.

Anche prima dell’avvento del Coronavirus, dunque, la Vergine era ossessivamente attenta alla pulizia ed ai germi proprio perché è uno dei segni più ipocondriaci dell’intero zodiaco!

Mai parlare di malattie quando siete in compagnia di una Vergine: potrebbe non smettere più di parlare e, oltretutto, iniziare a farvi preoccupare!