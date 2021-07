Fabio Caressa ha fatto una cosa inaspettata per mantenere una promessa fatta al figlio. La moglie Benedetta Parodi è rimasta sorpresa

Fabio Caressa è uno dei volti noti di Sky e un telecronista di successo. Stasera, in occasione della finale del Campionato Europeo 2020 si prepara a raccontare il big match tra Italia e Inghilterra sull’emittente satellitare. Ma intanto ha trovato il tempo per fare una bella sorpresa al figlio e stupire sua moglie, Benedetta Parodi. I due sono sposati dall’11 luglio del 1999.

Un matrimonio felice, dal quale sono nati tre figli: Matilde (nata il 5 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 21 luglio 2009). E proprio quest’ultimo è l’oggetto della sorpresa. Un’iniziativa di Fabio che ha lasciato di stucco la moglie Benedetta, giornalista e nota presentatrice tv.

Fabio Caressa e la sorpresa social per il figlio Diego

Il telecronista, che come ha talvolta affermato, non ama i social. Preferisce stare “alla larga” da questo mondo, ma per il piccolo Diego ha fatto un “sacrificio”. Fabio ha mantenuto la promessa fatta al figlio e si è aperto un account su Instagram, ovviamente si tratta del suo spazio ufficiale, che al contempo ha fatto contenti i fan del giornalista sportivo. “Promesso a mio figlio ed eccomi.

“Unico vero profilo official non fidatevi delle imitazioni!”, ha scritto scherzosamente Caressa, per lo stupore di chi lo conosce e soprattutto della moglie Benedetta Parodi. Lei Instagram lo usa eccome, con tanto di account ufficiale (bollinato blu) e quasi un milione di follower. Tantissime foto, di cui tante del marito Fabio, e spesso mette in mostra il suo fisico invidiabile nonostante i 49 anni.

Il profilo di Fabio faressa ha già 222,ila followers. Il numero, tuttavia, è sicuramente destinato a salire.