Emma Marrone è una delle più talentuose cantanti dei panorama italiano. Amata e seguitissima, è tornata a far parlare di sé per un gesto totalmente inaspettato.

Emma Marrone canta insieme ai fan e a tutto il popolo italiano, le notti magiche della nazionale! Nella finale della competizione degli Europei, giocata l’11 luglio a Wembley contro l’Inghilterra, gli Azzurri hanno ottenuto la vittoria i mitici e imbattibili Azzurri!

Emma, ultimamente reduce da un dolore profondo che l’ha vista in compagnia dell’ex storico Stefano De Martino, torna a far parlare di sé. Cantante e performer amatissima dal pubblico, è riuscita anche cavalcare l’acclamato palco dell’Eurovision nell’edizione del 2013, non riuscendo però ad ottenere una degna vittoria.

Emma Marrone, nonostante le sconfitte ricevute, insegna sempre qualcosa ai suoi fan. Lottare sempre è l’unico modo per superare grandi difficoltà, e lei è capace di dimostrare questo. Dopo aver superato la malattia, ricorda in ogni sua canzone quanto sia importante essere sempre grati alla vita!

Emma, proprio per questo suo modo d’essere, spontaneo e trasgressivo, compie un gesto sotto gli occhi di tutti che ha conquistato i fans.



Emma Marrone e l’acclamato gesto nella notte dedicata agli azzurri

Emma Marrone è sempre stata una rockstar trasgressiva e indipendente. Dopo l’ultimo acclamato successo, continua a fregarsene delle critiche e degli haters, infatti ha sempre lasciato il segno con gesti che vengono amati dai suoi fan. Uno di questi è avvenuto proprio ieri sera: Emma Marrone omaggia la Nazionale con un post ed una dedica iconica e graffiante! Ecco il post:

Emma Marrone non poteva starsene zitta dopo che l’Italia ha vinto gli Europei! Gli azzurri hanno fatto impazzite tutti, non solo il comune popolo italiano, ma anche artisti del calibro di Emma. Dimostrandosi solidale con la Nazionale, non poteva che omaggiarla a modo suo.

Emma ritorna sempre, non abbandona mai il suo pubblico, così sfoggia una lingerie da togliere il fiato, dimostrando coraggio e trasgressione, per una donna che non si tira mai indietro. Con il suo temperamento e la sua dinamicità, esulta e loda gli azzurri con questo scatto travolgente, riprendendo anche l’iconica e bellissima Sabrina Ferilli.

Emma è un’artista a 360°. Canta, intrattiene ed è sempre vicina ai più deboli, sostiene la minoranza LGBT e chiunque soffra le discriminazioni della nostra società. Irriverente, talentuosa ed energica si sta preparando per il suo amato pubblico: Emma è un uragano di energia e tutti la amano proprio per questo.