“Per sempre grata a Carlo Conti“: la magnifica rivelazione di una collaboratrice del conduttore

Carlo Conti è uno dei conduttori italiani più importanti. Dopo anni di conduzione del gioco televisivo l’Eredità, è riuscito a guadagnarsi la conduzione più importante in Italia: il Festival di Sanremo.

Grazie a lui, il Festival è riuscito a riguadagnare i meritati ascolti, dopo la conduzione deludente di Fabio Fazio.

Carlo Conti potrebbe ritornare il presentatore di Sanremo, ma la Rai è ancora in attesa di una risposta da parte di Amadeus.

Nella sua carriera, il conduttore fiorentino, si è dedicato anche alla conduzione di Tale e Quale show, il programma che vede volti famosi italiani nelle vesti e nella voce di cantanti iconici.

Carlo Conti sta decidendo adesso chi farà parte della prossima edizione del format che inizierà alla metà di settembre.

Proprio grazie a Tale e Quale show, una giovane mamma è riuscita a guadagnare tanti fan e in un’intervista ha rivelato quale fosse il suo clamoroso pensiero su Carlo Conti

Carolina Rey parla di Carlo Conti dopo Tale e Quale show: “Ecco cosa ha fatto per me”

Carolina Rey è una conduttrice e attrice italiana. Ha iniziato la sua carriera da giovanissima recitando in musical in teatro fino ad aver ottenuto il ruolo di unica presentatrice in un programma tutto nuovo.

Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo a solo 12 anni, ma è grazie alla partecipazione a Tale e Quale show che è diventata nota a tutti.

Carolina sa cantare, recitare e ballare e grazie al programma diretto da Carlo Conti ha potuto farsi conoscere totalmente dal pubblico italiano. E’ riuscita a mettersi in gioco e a divertire regalando delle imitazioni pazzesche.

Proprio grazie alla partecipazione al format, la Rey ha ottenuto il ruolo di conduttrice nel nuovissimo programma Andiamo a 110. La conduttrice gira per l’Italia e entra nelle case che hanno usufruito del Superbonus 110 scoprendo come si stanno evolvendo le costruzioni per un futuro ottimale.

Ma Carolina non dimentica tutto quello che ha imparato da Carlo Conti e nell’intervista per VeroTv confessa il suo pensiero sul conduttore fiorentino.

“Grata per sempre a Carlo Conti… Non finirò mai di ringraziarlo per l’opportunità che mi ha dato” rivela l’attrice. Il programma le ha permesso di esprimersi a livello artistico in prima serata sulla Rai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaRey (@carolinarey91)

“Ogni volta che collaboro con Carlo è motivo di orgoglio” dice Carolina. Lei è la sua prima fan e, nonostante la fama già acquisita, vuole imparare i segreti del mestiere da Conti.

Alla domanda di VeroTv su una possibile collaborazione con il presentatore, la Rey confessa: “Spero che si possa ripresentare in futuro l’opportunità per condividere il palcoscenico insieme“.

Poi il magazine sposta l’attenzione sul nuovo programma condotto da Carolina per la sua prima volta.

La conduttrice prima di Andiamo a 110 si era occupata di argomenti molto più superficiali, ma adesso è carica per la nuova avventura. “Non nego che è molto emozionante essere alla guida di un nuovo progetto completamente nuovo, un vero e proprio programma di servizio pubblico” conclude Carolina.