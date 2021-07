Sanremo 2022, tutto fatto: ecco il nome del conduttore scelto

Sembra che la Rai abbia ormai scelto il conduttore del festival di Sanremo 2022. La conferma è arrivata dal diretto interessato

Sono giorni molto importanti in casa Rai per decidere il futuro della trasmissione di punta della tv di stato. Parliamo ovviamente di Sanremo 2022 che da sempre rappresenta lo show televisivo di maggior successo in Italia.

Ogni anno milioni di italiani si ritrovano davanti alla tv per ascoltare le nuove canzoni degli artisti e per commentare tutto ciò che succede sul palco dell’Ariston e dietro le quinte. Le ultime due edizioni sono state caratterizzate da tantissimi problemi organizzativi dovuti al Covid ed il prossimo anno ci si augura che sia presente anche il pubblico.

Nonostante le difficoltà Amadeus è riuscito a portare a casa ottimi risultati e già durante la presentazione dei nuovi palinsesti il direttore della Rai aveva espresso la volontà di affidare ancora al presentatore de “I soliti ignoti” la conduzione. Amadeus inizialmente aveva dichiarato pubblicamente che avrebbe lasciato ma nelle ultime ore qualcosa si muove in questo senso.

Sanremo 2022, Amadeus conferma la trattativa e pone le sue condizioni

Durante la conferenza stampa di Arena ’60, ’70 e ’80, tenutasi il 1 luglio 2021, Amadeus ha lasciato intendere chiaramente di essere tornato sui suoi passi e di essere disponibile a condurre ancora una volta il Festival.

“Se sono pronto per un terzo Festival di Sanremo? Diciamo che è sempre, un onore, un prestigio. Ma deve essere all’altezza, si devono creare le condizioni per una manifestazione che non sia inferiore a quella passata”. Un’apertura in pena regola da parte di Amadeus che però pone anche una condizione per il suo ritorno:

“Proprio perché do un valore Sanremo altissimo, il terzo non dovrebbe essere da meno e deve aggiungere qualcosa in più. Se ne parla per trovare un punto di unione sul nuovo Festival. Poi dipende da tante cose”. Le “cose” a cui si riferisce il presentatore riguardano anche il cambio al vertice della Rai, che potrebbe rivoluzionare tutto.

Amadeus non scarta nemmeno l’ipotesi di presentare l’Eurovision Song Contest che quest’anno sarà ospitato dall’Italia vista la vittoria dei Maneskin ottenuta col brano “Zitti e buoni”: “Una mia possibile conduzione dello show? Se me lo chiederanno prenderò in seria considerazione l’offerta. Perché è pur sempre la Champions League della musica“.