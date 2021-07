Grosse novità nelle prossime puntate di “Un posto al sole”. Uno dei personaggi più amati della soap ha preso una decisione importante

Un posto al sole continua ad arricchirsi di sorprese e colpi di scena. Le vicende delle famiglie della soap opera più amata dagli italiani continuano ad intrecciarsi, lasciando i fan sempre più sulle spine.

In particolare le puntate che saranno trasmesse dal 26 al 30 luglio regaleranno tantissime emozioni e come sempre alcune indiscrezioni sono già trapelate sulle trame che riguarderanno i personaggi principali della serie in onda su Rai 3 tutte le sere dal lunedì al venerdì.

Partiamo da Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) che prenderà una decisione importante e quest’ultima potrebbe ridefinire totalmente il suo attuale rapporto sentimentale con Clara (Imma Pirrone). Non si conosce bene ancora cosa succederà, la novità potrebbe essere positiva o negativa. C’è però un altro personaggio che lascerà i fan col fiato sospeso a causa di una repentina partenza.

Un posto al sole, le anticipazioni delle prossime puntate: Marina ha preso la sua decisione

Parliamo ovviamente di Marina (Nina Soldano) che ha capito tutto in merito ai problemi di Fabrizio: l’uomo è in crisi economica e così ha intenzione di risolvere il tutto mettendo in atto una complicata strategia aziendale.

Marina però ha ormai deciso: vuole dire addio a Napoli e seguire suo marito a Londra per stargli vicino in questo momento complicato e soprattutto per non fargli compiere sciocchezze.

La notizia della partenza di Marina non lascerà indifferente Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), già molto provato dalle condizioni di Filippo (Michelangelo Tommaso). Per finire Ornella (Marina Giulia Cavalli) e suo marito Raffaele (Patrizio Rispo), preoccupati per le sorti dei loro figli, avranno un delicato confronto sull’attuale stato dei loro ragazzi.