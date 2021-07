Dramma per Un posto al sole: la grande sofferenza della star della soap

Un posto al sole, la Tv Soap di Rai 3 intrattiene i telespettatori con delle puntate da perdere il fiato. Nuovi drammi però sono in arrivo e la situazione diventerà insostenibile per un personaggio molto amato.

Un posto al sole è la Tv Soap di Rai 3 che dal lontano 1996, con la prima puntata messa in onda, continua a tenere compagnia al pubblico fedelissimo che non si perde alcun appuntamento. La più longeva soap opera italiana, è totalmente ambientata in Italia, precisamente a Napoli. Proprio per questa sua peculiarità ha il primato di essere stato, parlando degli anni ’90, lo sceneggiato per eccellenza ambientato interamente nel nostro Paese.

La soap è drammatica, sconvolgente e imperdibile! Nel corso degli anni diversi sono gli attori che hanno abbandonato lo show, ma andando avanti con i tempi se ne sono aggiunti degli altri, innovando e rinnovando sempre il cast.

Amore, tradimenti e abbandoni sono all’ordine del giorno ad Un posto al sole, ed è per questo che il pubblico non abbandona il programma. Dopo il colpo di scena a Palazzo Palladini per la presenza di un personaggio totalmente inaspettato, continuano i cambiamenti per un attore molto amato, la star del programma.

- Advertisement -

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un posto al sole, l’annuncio clamoroso che rattrista i fan! Ecco tutta la verità

Un posto al sole: il dramma della star della soap

Un posto al sole durante gli anni ha sempre intrattenuto il pubblico di Rai 3. Dopo le ultime dichiarazioni sulla location che hanno incuriosito i telespettatori, questa volta però ci sono della anticipazioni che non piaceranno affatto ai fan della star Roberto Ferri. L’attore, Riccardo Polizzi Carbonelli, nelle scene girate, vivrà un vero a proprio danno interiore che emotivamente butterà giù il suo personaggio.

Roberto è solo e si sente abbandonato dalla partenza di Marina che lo getterà nello sconforto più totale. Questo non porterà a nulla di buono, perché nuovi problemi sono in arrivo e non è per tutti facile attutire il colpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un posto al sole, arriva un clamoroso colpo di scena che sconvolge i protagonisti

Lo show stravolge sempre i piani dei suoi protagonisti, Roberto infatti a causa del recente dramma vissuto, prenderà delle decisioni totalmente inaspettate che sconvolgeranno il pubblico a casa. Non resta che aspettare le prossime puntate per capire lo svolgere degli eventi.