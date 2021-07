Giulia Salemi, confessione bollente: la reazione di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è l’influencer che più spopola sui social! Seguitissima dai fan, fa spesso parlare di sé. Questa volta però si lascia andare a delle dichiarazioni che scatenano la reazione del fidanzato Pierpaolo.

Giulia Salemi è una modella e un’influencer italo-persiana molto seguita dal pubblico, soprattutto per la simpatia dimostrata al Grande Fratello Vip. La Salemi è stata una concorrente del programma a cui ha partecipato per due edizioni, rispettivamente quella del 2018 e 2020, nelle quali ha fatto un po’ parlare di sé. Recentemente si è lasciata andare molto nelle interviste, in una delle ultime ha anche rivelato il più grande segreto dietro il suo successo. Instancabile sognatrice, l’amore non sempre l’ha resa felice.

Giulia da sempre in cerca della relazione dei sogni, è nel percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip che ha vissuto due importanti rapporti. Il primo risale al 2018 al tempo dell’ultima conduzione del programma di Ilari Blasi, e il ragazzo in questione è il protagonista del “Canna-gate” di Eva Henger all’Isola dei famosi, Francesco Monte. Anche lui concorrente della stessa edizione, ha travolto con il suo temperamento la bella persiana che si è innamorata follemente di lui.

La Salemi, inguaribile romantica, si è lasciata andare in una relazione che alla fine l’ha fatta soffrire. A causa della differenza dei caratteri e per i litigi con la madre Fariba Tehrani, anch’essa concorrente di reality come l’Isola dei famosi 2020, ha dovuto ingoiare un amaro boccone per la rottura con Monte.

La bella influencer italo-persiano incontra il nuovo amore

- Advertisement -

Giulia segue i suoi sogni, modella e influencer di successo, vuole l’amore. Così, partecipa nuovamente al Grande Fratello Vip nell’edizione del 2020, condotta da Alfonso Signorini, e nella quale la aspetta un’altra sorpresa. Pierpaolo Pretelli è noto per essere stato il primo Velino di Striscia la Notizia, insieme ad Elia Fongaro. In seguito, è stato corteggiatore a Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island. Pierpaolo è anche padre di Leonardo avuto dall’ex compagna Ariadna Romero.

All’inizio sembrava che il bel tentatore volesse avvicinarsi a Elisabetta Gregoraci, ma all’improvviso cambia tutto. Sboccia l’amore e ad oggi sembra non essere più andato via. Ultimamente però la Salemi si è lasciata andare a delle dichiarazioni che hanno scaturito la reazione del fidanzato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Salemi lancia una clamorosa frecciatina a Ilary Blasi, conseguenze sconvolgenti

Giulia Salemi e la rivelazione scioccante

Giulia Salemi fa sempre parlare di sé, anche quando non dovrebbe. Nonostante il terribile infortunio che le ha portato brutte conseguenze, dedica sempre del tempo per i fan che la sostengono. Ama molto i suoi followers, infatti li tratta come se fossero degli amici. Spesso scambia quattro chiacchiere con loro, con dirette, messaggi e Instagram stories. Questa volta però esagera e il bel Pretelli reagisce.

Dopo tante difficoltà e pregiudizi superati, Giulia risponde ad un messaggio in cui viene confessato l’inconfessabile: una sua fan ha avuto una relazione con il cugino. La Salemi anche se scioccata dalla scottante rivelazione, invece di dare subito un consiglio, confessa anche lei che è stata innamorata di suo cugino da piccola!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Ecco la verità di quanto è accaduto

Pierpaolo non ha commentato la rivelazione della fidanzata che però non ha scalfito in alcun modo l’amore che prova per lei, tanto che la coppia sta passando un periodo molto sereno. Non saranno delle confessioni che appartengono al passato a separarli, infatti continuano ad amarsi e a condividere i loro momenti di gioia con i fan.

Giulia e Pierpaolo con la hit da poco trasmessa in tutte le radio, L’estate più Calda, cantata da Pierpaolo, si godono la loro relazione, senza fretta e pregiudizi, ma con tanto amore!