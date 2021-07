Giulia De Lellis presenta la mamma: la somiglianza è impressionante

Giulia De Lellis è l’influencer più chiacchierata degli ultimi anni. Da corteggiatrice a imprenditrice scala le classifiche diventando anche una conduttrice. Ai fan però, salta all’occhio un dettaglio non indifferente.

Giulia de Lellis è la classica ragazza della porta accanto che ha scalato il successo. Originaria di Pomezia, a soli 25 anni è una delle influencer più seguite e pagate, ed oltre a gestire un proprio brand, chiamato Sol Wears Women, ha raggiunto un altro traguardo. Nonostante le accese critiche che l’hanno devastata e creato del trambusto, diventa una conduttrice divertente e fresca per l’avventura da poco conclusasi di Love Island.

Giulia ha presentato la prima stagione dell’edizione italiana di questo format, presente già in altri Paesi, ma che ha un successo internazionale. Sulla piattaforma di Discovery+, Giulia ha accompagnato i telespettatori in un viaggio all’insegna dell’amore. Sembra quasi come se fosse tornata al passato, quando nelle vesti di corteggiatrice ha scoperto l’amore travolgente di Andrea Damante, con cui però non sta più.

Giulia ha passato un periodo di tristezza dopo la rottura. A causa di presunti tradimenti ha anche scritto un libro, Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, è il titolo del suo primo romanzo di successo, in cui parla proprio della sua esperienza. Giovane, fresca e preparata, dopo anni di gavetta, vuole raggiungere l’ambizioso risultato di diventare una brava presentatrice.

- Advertisement -

Condurre un format così esclusivo non è facile, ma dopo aver partecipato a Uomini e Donne e a Grande Fratello Vip, certamente ha acquisito un po’ di conoscenza sulle dinamiche dei programmi. Dopo il Dj Damante, ha frequentato altri ragazzi, da Irama a Andrea Iannone, ma nessuno è come il suo “Lo”.

Giulia De Lellis è più innamorata che mai di Carlo Beretta, soprannominato da lei stessa con il diminutivo di Lo, cioè le ultime due lettere del nome Carlo, ed è decisa a non tornare più indietro. Dopo un presunto riavvicinamento a Damante, ha cambiato strada, diventando una ragazza di successo, ma felice.

Ed è proprio durante le sue ultime vacanze che salta all’occhio un particolare sconvolgente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia De Lellis cambia tutto! Incredibile rivelazione dopo la conduzione di Love Island

Giulia De Lellis e mamma Sandra: sconvolgente dettaglio

Giulia De Lellis è la beniamina di tutte le ragazze che sognano il mondo dello spettacolo. L’influencer ha al suo seguito tantissime seguaci che osservano ogni sua mossa e tendenza in fatto di stile, e non. Le fan sono letteralmente innamorate del suo nuovo ragazzo, con cui ormai fa coppia fissa da quasi un anno. Carlo Beretta è sempre più sotto i riflettori da quando sta con Giulia, anche perché è l’ex ragazzo di un altro noto personaggio, Dayane Mello, la quale ultimamente ha minacciato la favola d’amore della De Lellis.

In ogni caso, dopo tanto duro lavoro la neo conduttrice si concede una vacanza in totale relax a Forte dei Marmi con i suoi cari, tra cui la simpaticissima mamma Sandra che spicca nelle foto condivise da Giulia nel suo profilo Instagram ufficiale. Tra gli scatti però salta un particolare, ecco le foto:

Giulia è praticamente uguale a mamma Sandra, sono due gocce d’acqua! Libera da impegni di lavoro, si dedica unicamente alla sua famiglia. La De Lellis è molto legata ai propri affetti, infatti nonostante gli alti e bassi, la sua è una famiglia molto unita, dove certamente l’amore e l’affetto sono sempre presenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia De Lellis ne combina un’altra delle sue, Carlo Beretta non può non accorgersene!

Insomma, tra un programma e l’altro si trova sempre del tempo libero per stare con i propri cari. Giulia, nonostante la giovane età e i tanti impegni, è una ragazza di sani principi a cui è stato da sempre insegnato l’amore. La strada per il successo da conduttrice è lunga, ma avere al fianco le persone amate è il dono più prezioso per chi vuole intraprendere una carriera così difficile. Giulia è testarda, ma va dritta per la sua strada e non la ferma più nessuno.