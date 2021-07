Dalla gioia alla paura: amara scoperta per Roberto Mancini

Non ci sono solo gioie per Roberto Mancini. Dopo la vittoria agli Europei il tecnico della Nazionale ha ricevuto una brutta notizia

E’ stato il protagonista assoluto della vittoria agli Europei di calcio. Da qualche settimana Roberto Mancini è su tutte le prime pagine dei giornali sportivi e non solo, visto che alcune donne si sono invaghite di lui anche per la sua bellezza.

Il tecnico degli Azzurri ha fatto un vero e proprio capolavoro: ha preso una squadra a pezzi, devastata dalla mancata conquista di un posto al Mondiale di Russia 2018, ed è stato capace di portarla fino al tetto d’Europa.

Sicuramente il successo più prezioso della sua carriera, che comunque è stata piena di titoli sia come calciatore che come allenatore. Una grandissima gioia per lui e per tutti gli italiani che con la sua Nazionale sono tornati a vivere “Notti magiche”.

Dopo il successo a Wembley l’allenatore e tutto il suo staff sono rientrati in Italia per ricevere gli onori dalle istituzioni politiche, poi hanno festeggiato con i tifosi a bordo del pullman scoperto per le vie di Roma. Eppure la gioia è durata davvero poco per mister Mancini che ha ricevuto una brutta notizia e ha dovuto abbandonare la festa.

Roberto Mancini, festeggiamenti interrotti: c’è preoccupazione per mamma Marianna

Mancini, infatti, aveva pianificato di restare nella Capitale ancora qualche giorno per stare insieme a sua moglie Silvia Fortini, con la quale non si vedeva da quasi un mese e mezzo. Purtroppo però nella serata di martedì 13 luglio il tecnico ha saputo che sua madre era stata ricoverata in ospedale per un malore.

L’ex doriano dunque è tornato a Jesi e nella giornata di mercoledì 14 giugno si è recato in ospedale a far visita a sua mamma Marianna Puolo, 75 anni ed ex infermiera. Le prime notizie parlano di una complicazione a seguito di un intervento chirurgico al ginocchio.

E pensare che proprio pochi giorni prima, dopo il trionfo agli Europei, mamma Marianna aveva parlato così alla Gazzetta Dello Sport: “Non l’ho voluto disturbare, aspetto che mi chiami. Ha tanto da festeggiare. Ma arriverà prestissimo, qui a Jesi dove gli vogliono bene in tanti. Prima della finale gli chiedevo: ma vinciamo 1-0 o 2-0? E lui non si è scomposto: ‘Mamma, basta che vinciamo, l’unica cosa che conta è quella’. E’ stato di parola, è un combattente, fantastico“. Ora Mancini è lì, con lei, a darle supporto in questo momento difficile.