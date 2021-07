Lorella Cuccarini sbotta: sfogo shock dopo le dure critiche

La stella dello spettacolo italiano Lorella Cuccarini si sfoga sui social dopo le durissime critiche ricevute a seguito di un suo gesto.

Lorella Cuccarini si abbandona ad un lungo sfogo sui social dopo le critiche ricevute. Lo scorso 5 luglio, infatti, è venuta a mancare a Roma una delle professioniste dello spettacolo italiano ed europeo più famose della storia: Raffaella Carrà.

A seguito della sua scomparsa molte stelle della tv, del cinema e del teatro hanno voluto renderle omaggio ricordandola attraverso dei messaggi molto commoventi. Fra questi non ha fatto eccezione la giudice di danza dell’ultima edizione di “Amici” che ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la perdita di una stella così luminosa che in Spagna ha già ricevuto un’onorificenza incredibile.

Nella capitale spagnola, Madrid, infatti, una piazza sarà intitolata proprio a Raffaella Carrà, vera e propria leggenda della musica e dello spettacolo.

Lorella Cuccarini: la risposta alle critiche dopo il messaggio in ricordo di Raffaella Carrà

La showgirl romana ha voluto rispondere a tutte le critiche subite dopo il suo messaggio di ricordo di Raffaella Carrà. La soubrette è stata infatti attaccata dal momento che alcuni anni fa ebbe uno screzio proprio con l’artista che rese celebre il balletto “Tuca Tuca”.

Lorella ha così deciso di replicare alle polemiche via social. In un lungo sfogo su Instagram ha scritto: “Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo“.

Il messaggio della ballerina e cantante è dunque che: “La vita è troppo breve per portare rancori inutili“.