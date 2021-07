Uomini e Donne, si rompe la coppia più amata: l’addio è doloroso

Ci risiamo. Tensioni e litigi per la coppia di Uomini e Donne che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe arrivati alla rottura definitiva

E’ una frase che gli appassionati di Uomini e Donne avranno avuto modo di ascoltare più volte: una cosa è la storia davanti alle telecamere, un’altra la relazione a tempo pieno una volta usciti dagli studi televisivi.

A dire la verità per la coppia di cui parleremo in questo articolo le cose non stanno proprio così, visto che anche durante la fase del corteggiamento e della conoscenza se ne sono viste di tutti i colori. Ci riferiamo a Samantha e Alessio, protagonisti dell’ultimo trono della trasmissione di Maria De Filippi.

I due sono usciti dal programma insieme, dopo aver regalato tantissime emozioni ai fan. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, la coppia avrebbe rotto da qualche giorno.

Uomini e Donne, è rottura tra Samantha e Alessio? L’indizio social

La cosa sicura è che la tronista ed il calciatore stanno attraversando un periodo di crisi. E’ stata la stessa Samantha ad ammetterlo sui social, parlando di alcune tensioni ed incomprensioni createsi negli ultimi tempi.

Il momento difficile però sembrava essere superato quando sono spuntate alcune foto di Alessio in un locale insieme ad un’altra donna. Gli atteggiamenti dei due erano decisamente ammiccanti, anche se la Curcio aveva risposto ai suoi followers di essere a conoscenza dell’episodio e che la ragazza in questione era semplicemente un’amica di vecchia data di Alessio.

Dopo questo episodio, però, sui social di entrambi non sono più comparse foto insieme. E spulciando nei loro profili alcuni fan si sono accorti di un particolare: Samantha non segue più Alessio e viceversa. Al momento dai due non arrivano conferme su una rottura, ma la stessa tronista nelle sue ultime storie ha parlato soltanto dei suoi esami universitari. Che l’amore della coppia sia già svanito? Ne sapremo di più nei prossimi giorni.