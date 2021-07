Tradimento per una delle coppie più amate di Uomini e Donne? Ecco la reazione di lei dopo che lui è stato beccato con un’altra

Aria di tradimenti per una coppia di “Uomini e donne“? Alcune indiscrezioni lascerebbero trapelare il fatto che due tra i più amati protagonisti del trono classico del dating show di Canale 5, starebbero attraversando un momento non proprio facilissimo.

Lui sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza che sembra non essere proprio la sua fidanzata. Se le voci che si rincorrono dovessero risultare vere, migliaia e migliaia di fan rimarrebbero davvero dispiaciuti del fatto che una delle coppie più belle formatesi all’interno della trasmissione di Canale 5, si starebbero dicendo “addio”. Ecco che cosa è successo e chi sono i protagonisti.

Uomini e donne, cosa è successo fra la tronista e la sua scelta: lui avvistato con un’altra, la reazione di lei

Stando a quanto riportato dalla blogger Deianira Marzano, l’ex corteggiatore Alessio Ceniccola sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza che sembra non essere proprio la sua fidanzata, la tronista Samantha Curcio. A mostrare le immagini è stata proprio la Marzano attraverso una story in cui si chiede: “Ma non stava con la ex tronista?“.

A seguito dei rumors, è arrivata anche la reazione della diretta interessata. In un lungo sfogo la Curcio afferma: “A chi lascia intendere che ci siamo messi d’accordo non voglio rispondere. Solo io so come sto, io e Alessio abbiamo altri problemi di altra natura, come due ragazzi normali. Vi chiedo rispetto, chi mi conosce sa come sono fatta. Speculare sui sentimenti è la cosa più lontana dal Mio modo di essere“.

Dalle parole di Samantha si evince dunque che non pensa di essere stata tradita ma ammette che la coppia sta attraversando un periodo non proprio roseo.