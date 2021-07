I due protagonisti di amici Giulia Stabile e Sangiovanni sembrano davvero innamoratissimi. Ecco svelato cosa li ha uniti e li unisce nel loro splendido sentimento

Giulia Stabile e Sangiovanni non sono semplicemente (e rispettivamente) la vincitrice e il secondo classificato della ventesima storica edizione del talent show di “Amici di Maria De Filippi“. I due artisti, infatti, sono anche due splendidi giovani fidanzatini.

La loro storia d’amore è nata all’interno della scuola più famosa d’Italia ed è tenerissimo pensare che, come da lei stessa rivelato, quello con Sangiovanni per Giulia sia stato il suo primo bacio in assoluto.

La straordinaria dolcezza e la loro purezza nel sentimento che li unisce ha colpito particolarmente i telespettatori che li hanno supportati entrambi portandoli in finale e conducendoli nei gradini più alti del podio. La loro carriera è tutta in ascesa ed ora arriva anche la verità su quale sia stati l’elemento che li ha uniti. Ecco di cosa si tratta.

Giulia Stabile e Sangiovanni: cosa ha unito e unisce i protagonisti di Amici

A rivelare cosa unisce e ha unito così fortemente la ballerina e il cantante è stato Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000”. Il giornalista ha infatti scritto: “Che cosa ha unito di più Sangiovanni e Giulia Stabile, secondo e primo posto ad Amici? Non solo il talento e l’attrazione, ma anche il bullismo subito“.

Le parole del direttore di Novella 2000 fanno davvero commuovere i lettori e i fan della coppia che empaticamente comprendono quanto possa essere stato pesante per i due quel determinato periodo della loro vita contrassegnato da episodi di bullismo subiti. Straordinario è pensare a come sia stato possibile uno splendido lieto fine per questi giovani fantastici talenti.