Raffaella Carrà “torna a vivere”: la clamorosa decisione della Rai

Raffaella Carrà è tornata! Canta, balla e recita: inaspettata ricomparsa che fa tornare indietro nel tempo i telespettatori. Ecco le innovazioni dovute all’impensabile scelta della Rai.

Raffaella Carrà brilla come una stella! A una settimana dalla scomparsa della Regina della tv, ancora si parla di lei. Una terribile malattia, silenziosamente, l’ha portata via. Famiglia, colleghi e fan si sono riuniti in un lutto nazionale che ha rattristato l’intera popolazione. Una morte che fa rabbrividire se si pensa al legame che c’è stato tra il suo decesso e quello della madre.

Raffaella sapeva intrattenere con la sua allegria e genuinità, caratteristiche peculiari di una donna che è ricordata come la Showgirl per eccellenza del panorama televisivo italiano. Tutti ne parlano e non possono fare a meno di fare un salto nel passato per raccontare le sue gesta. Uno di questi è proprio il collega Gianni Morandi, il quale pubblica un’emozionane lettera che fa saltare in gola il cuore al pubblico, rivelando dei retroscena inediti su questa meravigliosa artista.

Raffaella Carrà: non è un addio, ma un arrivederci!

Raffaella canta a casa mia! Queste sono le parole della celebre canzone del 2013 cantata insieme a Tiziano Ferro, artista di successo, molto legato alla defunta Raffaella, infatti ai suoi funerali sono stati presenti anche dei volti noti e conosciuti al pubblico. La sua scomparsa ha creato una profonda tristezza, e proprio per questo la tv nazionale, la Rai ha fatto una scelta molto importante.

Raffaella Carrà rimarrà con il suo pubblico ancora per molto! Ogni martedì sera, in prima serata su RAI1 verranno trasmesse le repliche del suo iconico e storico programma: Carramba che Sorpresa!

Raffaella rimane la protagonista della televisione italiana! Decisione presa in seguito all’altissimo share ottenuto dopo la trasmissione del suo programma, salendo a 2.581.000 telespettatori, circa 13% di share. Con la mitica Carramba che Sorpresa, i telespettatori hanno ricevuto una piacevole sorpresa, perché verranno ancora intrattenuti e rallegrati dalla sua bravura e professionalità.

Raffaella Carrà ha lasciato un profondo segno nel cuore dei suoi fan italiani e internazionali. Amata e seguita anche dall’Estero, non poteva che, anche dopo la sua scomparsa, continuare a regalare emozioni e spensieratezza. Raffaella ritorna ad: amare il suo pubblico regalandogli la sua arte! Non è un addio ma un arrivederci Raffaella!