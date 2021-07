Gianni Morandi continua ad incantare il suo amato pubblico, lasciandosi andare in un bellissimo racconto sulla gioventù e la profonda amicizia che lo ha unito con Raffaella Carrà.

Gianni Morandi, uomo d’altri tempi, è rappresentante al 100% della televisione e della musica italiana. All’anagrafe Gian Luigi, per tutti il buon Gianni dalle grandi mani, regala sempre immense emozioni. Lui che con la voce riesce ad incantare il suo pubblico, questa volta non riesce a trattenere le lacrime, dopo il tragico incidente che l’ha colpito nei mesi scorsi, per la recente scomparsa della collega ed amica Raffaella Carrà.

Gianni è sempre stato un grande artista, a 360°. Canta, suona, recita, conduce e compone per altri. Nella sua vita artistica ha sempre dato tutto sé stesso, proprio per questo non ha rimpianti, specialmente nel ricordare l’indimenticabile Carrà. Gianni e Raffaella si conoscevano fin dai loro inizi, quando ancora il successo sembrava una stella lontana. Affetto e stima reciproca non sono mai mancati fin dagli anni ’60, tempi ricordati nell’emozionante lettera postata sui social da Gianni.

Gianni Morandi ha pubblicato un’affettuosa lettera all’amica scomparsa, nella quale ha ricordato degli eventi passati che li hanno resi sempre più amici e compagni dello stesso sogno.

Gianni Morandi e le toccanti parole su Web

Gianni Morandi, nel post è diretto e sincero nelle parole dedicate a Raffaella Carrà. Bellaria e l’estate degli anni ’60, anni della loro gioventù, Gianni ha riportato un racconto inedito al pubblico, dove lui cantava al Caffe Concerto e lei lo salutava affettuosamente dalla finestra di casa sua.

Gianni ha ricordato anche la loro carriera e i programmi fatti insieme, ricordi che suscitano forte emozione e nostalgia verso quegli anni e per l’immensa bravura di Raffaella che fin dalla sua adolescenza, dice Gianni nel post, era pronta per brillare e diventare la Regina della Televisione italiana. Ecco il post:

Gianni Morandi ha celebrato così il ricordo della sua fedele amica e compagna di sogni Raffaella Carrà, colpendo dritto al cuore il pubblico e i colleghi artisti che hanno risposto al post.