Uomini e Donne, addio trono: la corteggiatrice rifiutata ha trovato l’amore

Uomini e Donne non è riuscito a far sbocciare l’amore per la corteggiatrice Beatrice Buonocore, ma non è finita qui. Le cose sono cambiate e si è presa la sua rivincita!

Uomini e Donne torna a far parlare di sé! Oltre alle novità in arrivo e che hanno portato non poco clamore, questa volta la protagonista della vicenda è Beatrice Buonocore, di soli 20 anni e con il sogno nel cassetto di diventare una cantante professionista, come testimonia il tatuaggio di un microfono nella spalla sinistra. Vive in provincia di Forlì a Dovadola, dove si è diplomata all’istituto professionale. Simpatica, bella e travolgente, ha intrattenuto con la sua genuinità i telespettatori da casa, sempre più concentrati nel voler conoscere la sua storia.

Beatrice Buonocore, metà romagnola e siciliana, non è riuscita a conquistare il cuore del bel Davide Donadei, uno dei tronisti dell’ultima edizione. Beatrice puntava al tronista di Uomini e Donne, ma non è stato un traguardo che ha raggiunto. Situazione che ha sconcertato anche il pubblico a casa, dato che sembrava la favorita. Invece, il pugliese ha scelto Chiara Rabbi, e non come tutti pensavano la talentuosa romagnola che è rimasta senza parole e senza fidanzato. Infatti, non è mancata l’occasione, in alcune interviste dopo la scelta di Davide, di manifestare il suo sconcerto.

Uomini e donne questa volta, dopo aver fatto vivere le esterne dei protagonisti di queste storie, non ha coronato il suo sogno d’amore. Successivamente le è stato attribuito un flirt con Giorgio di Bonaventura, ex corteggiatore di Sophie Codegoni, ma questo rapporto è stato smentito dai diretti interessati. Adesso però è andata avanti, ed è felice.

Uomini e donne: Beatrice annuncia il suo amore

Uomini e donne sempre al centro del ciclone, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni di Gemma. Questa volta, però, la protagonista del gossip è Beatrice che ha ritrovato l’amore dopo aver smaltito la delusione vissuta alla fine dell’avventura da corteggiatrice di Davide Donadei.

Beatrice Buonocore, a distanza di mesi dall’amaro boccone mandato giù a Uomini e Donne, è tornata con la sua spontaneità. Adesso, è in vacanza in Grecia con il suo fidanzato: Ettore Casadei. Senza filtri e inganni, questa volta può urlare il suo amore per il giovane studente universitario con la passione per lo sport. Il fidanzato, da come si evince dal profilo Instagram, sembra essere un calciatore del squadra di calcio della Old Dominion University, Università a Norfolk in Virginia.

Beatrice, adesso si gode in riservatezza i bei occhi verdi del fidanzato nel mare blu della Grecia, senza pensare all’amarezza passata, ma vivendosi il proprio amore. In amore si soffre, ma si può sempre ricominciare ad amare.