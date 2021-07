Milly Carlucci si sta preparando per intrattenere il pubblico scegliendo un cast di concorrenti totalmente innovativo per Ballando con le stelle 2021. Un futuro concorrente è molto conosciuto e la scelta sta facendo già discutere i telespettatori, perché inaspettata!

Milly Carlucci e Ballando con le stelle sono protagonisti indiscussi dei sabato sera su Rai 1. Senza le stelle e i loro balletti, il programma non può brillare! Proprio per questo, l’amata conduttrice, Milly sta selezionando i concorrenti della prossima edizione, suscitando non poco scalpore.

Milly è una conduttrice seguitissima, ultimamente però ha rilasciato della dichiarazioni molto preoccupanti, tanto che il suo pubblico è rimasto per un po’ con il fiato sospeso, ma nonostante tutto è carica per ricominciare! Restare sempre al massimo non è facile quando si combatte una malattia, ma in ogni caso, Milly Carlucci continua la sua carriera dimostrando grande professionalità.

Milly Carlucci non abbandona il programma, anzi ha in serbo grandi novità.

Milly Carlucci e il cantante tanto atteso

Milly Carlucci, dopo l’ultima edizione del “Cantante mascherato” da cui ancora ci si deve riprendere, sta stilando la sua lista di futuri concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, e tra questi potrebbe essrci il nome di un cantante un po’ controverso: c’è chi non tollera suoi sbalzi d’umore e chi lo ama follemente perché in lui vede genio e follia. Controcorrente, alternativo e testardo, sicuramente dice la sua e non si tira mai indietro, il cantate è Morgan!

Milly Carlucci sa il fatto suo nel condurre e nello scegliere i concorrenti! Ciò che è certo è che con un personaggio come Morgan non si sa mai cosa aspettarsi, quindi l’intrattenimento è assicurato. Inoltre, è da poco trapelata la notizia che la figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi, è in lizza per diventare una concorrente del Grande fratello Vip 6, sancendo il suo ingresso nella televisione!

Milly Carlucci sa che con Morgan, artista di altissimo livello nel mondo della musica, come ballerino e stella di ballando con le stelle 2021 ci si può aspettare di tutto, soprattutto la visione di uno spettacolo a 360°!