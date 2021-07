Aurora Ramazzotti ammette un’amara verità. Rispondendo alle domande dei suoi tanti ammiratori, ammette: “A volte mi guardo allo specchio e piango”

E’ noto l’impegno di Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker, per il body positivity. La giovane ha fatto dell’accettare il proprio corpo per come è un cavallo di battaglia. Un concetto che rimarcato spesso nelle sue interviste. Lei stessa è stata bersagliata, per anni, sia dal vivo che sui social per il suo aspetto. “Mi prendevano in giro, dicendo che era come uno scorfano”. Un problema che l’ha portata ad avere anche crisi di ansia e disturbi alimentari. La ragazza, oggi 24enne, è riuscita comunque ad imparare ad amarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Leggi anche – Aurora Ramazzotti si mette a nudo per la prima volta: l’incredibile verità

Aurora Ramazzotti racconta il rapporto con il suo corpo

- Advertisement -

Alla fatidica domanda sul suo aspetto fisico, ora Aurora risponde sempre con serenità: “A volte sì, a volte no”. Aurora ha confessato che spesso si guarda allo specchio e piange, ma che ha saputo accettare la convivenza con queste difficoltà. Si allena quattro volte a settimana con un personal trainer, e non vuole rincorrere modelli fittizi. Dice sempre che non ama utilizzare filtri nelle foto su Instagram, e di voler mostrarsi semplicemente per come è. Un atteggiamento molto apprezzato dai suoi oltre due milioni di follower sul popolare social network.