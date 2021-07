Sei anche tu uno dei segni più tifosi dello zodiaco? Scopriamo insieme quanto (e se) tiferai per la finale degli Europei 2021!

Inutile fare finta di niente: oggi, 11 Luglio 2021, il giorno in cui pubblichiamo questa particolarissima classifica dell’oroscopo è decisamente particolare.

Stasera, infatti, si giocherà la finale degli Europei 2020 (o 2021 che dir si voglia) tra Italia ed Inghilterra e gli occhi di tutti saranno solo per la partita.

Tutti… o quasi!

Oggi, infatti, abbiamo deciso di stilare la classifica dei cinque segni dell’oroscopo che adorano lo sport e che sono dei veri e propri tifosi.

Pronto a scoprire se sei in classifica o se, magari, c’è il segno della persona per cui hai un debole, in modo da capire come comportarti stasera?

Ecco le prime cinque posizioni!

I segni più tifosi dello zodiaco: scopriamo la classifica dell’oroscopo di oggi in vista degli Europei 2020

Il tifo, lo sappiamo, è qualcosa che può essere molto, molto bello ma anche, allo stesso tempo, molto difficile e complicato.

Ci sono tifosi violenti, che usano la scusa della passione per le squadre (per l’appunto) per sfogare gli istinti più violenti e tifosi che, invece, tifano molto tiepidamente e solo quando sono “obbligati“.

- Advertisement -

Oltre a questi due esempi, poi, ci sono i tifosi sfegatati: quelli che credono nei loro idoli e nello sport, che sono genuinamente contenti di vedere una partita od un’esibizione sportiva e che… sono veramente sportivi! (Passateci il gioco di parole).

LEGGI ANCHE –> Oroscopo, la classifica dei segni più furbi: scopri se nella top 5 ci sei anche tu (o il tuo partner)

Oggi vogliamo scoprire se sei uno di questi tifosi.

Magari ti trovi nella prima posizione della classifica e, prima di scoprirlo, ti troverai a tifare per gli altri!

Dopotutto, vista la particolarità della giornata di oggi, non c’è veramente momento migliore per scoprire quali sono i cinque segni più tifosi dello zodiaco.

Pronto a scoprire tutta la classifica?

Cancro: quinto posto

Ti sembra assurdo trovare il Cancro in questa classifica? Beh, ricrediti subito! Il Cancro, infatti, è un segno particolarmente tifoso, ovviamente se ha un atleta od un team che lo accompagnano sin da bambino.

Il Cancro è un segno particolarmente romantico e, quindi, tende ad affezionarsi ed a seguire la sua squadra (od il suo atleta del cuore) in maniera veramente coinvolgente.

Quando si tratta di tifare per l’Italia o per gli Azzurri in generale, il Cancro mostra un patriottismo generalmente nascosto!

Sagittario: quarto posto

Cosa c’è di meglio che un gruppo di amici riunito di fronte alla TV per guardare tutti insieme un evento sportivo?

Se ponete questa domanda ad un nato sotto il segno del Sagittario possiamo assicurarvi che risponderà che non c’è uno scenario migliore!

Il Sagittario adora lo sport e tifa con passione: per lui, qualsiasi scusa è buona per riunire gli amici e passare una serata tutti insieme.

Per questo motivo, dunque, l’arrivo degli Europei o dei Mondiali rende il Sagittario sempre molto felice: finalmente si può fare festa!

LEGGI ANCHE –> Non hai paura di niente? Scopriamo se sei nella classifica dei segni più coraggiosi dello zodiaco

Capricorno: terzo posto

Incredibile pensare che un segno “serio” e serioso come il Capricorno sia un tifoso sfegatato, eppure è proprio così!

Il Capricorno, infatti, è un segno che si concede decisamente pochi piaceri nella vita e nessuno si aspetterebbe che il tifo sia uno di questi!

Incredibilmente, però, i Capricorno sono tra i segni più tifosi dell’intero zodiaco (e proprio per questo li troviamo al terzo posto della nostra classifica).

I nati sotto il segno del Capricorno, infatti, sono persone che tendono ad essere molto leali, quasi fino all’inverosimile.

Inoltre, quando lasciano che siano le emozioni a prevalere, i Capricorno si trasformano in veri e propri hooligans. Per fortuna lo fanno solo quando c’è la partita o il match!

Acquario: secondo posto

Anche l’Acquario è uno dei segni più tifosi di tutto lo zodiaco: per questo, dopotutto, si trovano al secondo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi!

L’Acquario è sicuramente uno dei segni che ci aspetteremmo di meno di trovare in questa classifica, eppure è quasi al primo posto.

Le persone nate sotto il segno dell’Acquario sono dei veri e propri tifosi, che vivono la partita (o qualsiasi altra situazione atletica) con passione e quasi rabbia.

Urlano, sudano, gridano consigli alla televisione e rovinano tutto quello che gli capita tra le mani, stritolandolo in preda all’ansia.

Sono dei veri tifosi: guardare la partita con loro vuol dire soffrire!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più tifosi di tutto lo zodiaco

Non parlate al Leone della partita (che sia di calcio, tennis, pallavolo, basket o di qualsiasi altro sport che vi venga in mente).

Il motivo? Ma semplicemente che il Leone vi “incastrerà” in una discussione che potrebbe durare ore, snocciolando classifiche, statistiche e fatti curiosi che solo lui conosce.

Non ci stupiremmo di scoprire, infatti, se la maggior parte dei telecronisti sportivi siano persone nate sotto il segno del Leone. Questo segno è uno di quelli che vede lo sport ed il tifo quasi come un lavoro.

Il Leone è uno dei segni che si appassiona di più a squadre e team, che segue con passione i suoi beniamini e che tifa sempre per loro in maniera veramente sentita!

Non potete chiedergli di saltare neanche uno dei suoi appuntamenti stabiliti che riguardano lo sport.

Potrebbe togliervi il saluto od eliminarvi dalla vostra cerchia di amici; se volete stare con lui o vicino a lui, dunque, avete una sola opzione.

Appassionarvi del suo stesso sport preferito!