Volto di Uomini e Donne rivela un grande segreto che nessuno conosce ancora

Uomini e Donne è in pausa per le vacanze estive, ma le interviste dell’omonimo magazine di Maria De Filippi continuano a svolgersi.

La rivista permette di conoscere più a fondo i volti importanti del programma scoprendo anche dei lati nascosti.

I personaggi di Uomini e Donne si rivelano al magazine e così ha fatto anche un cavaliere noto da molti anni nel programma.

Dopo le domande di routine, si è lasciato andare e ha rivelato un segreto molto importante. Scopriamo insieme cosa ha detto

Armando Incarnato, cavaliere di Uomini e Donne, rivela un grande segreto

Armando Incarnato è di origine napoletana e ha 40 anni. Partecipa a Uomini e Donne da qualche anno e si è distinto per l’essere agguerrito in amore e per avere un’opinione su tutto e tutti.

Nell’ultimo anno, Armando è stato molto criticato per il suo comportamento: il pubblico lo ritiene un bugiardo e che voglia stare nel programma solo per apparire in te. Durante l’inverno, il napoletano ha ricevuto anche una ramanzina da Maria De Filippi che ha rivelato cosa pensasse veramente di lui.

Durante l’intervista per il magazine del dating-show, Armando si è confessato parlando di se e dell’amore

Armando Incarnato si confessa: “Non porto mai alcuna maschera“

Armando Incarnato, volto di Uomini e Donne parla di come lui affronta il programma. Spiega che tutte le dame con cui è uscito hanno conosciuto il vero Armando e aggiunge “Non porto mai alcuna maschera“.

Il cavaliere napoletano si descrive come allegro, scherzo, altruista, gentile e educato. Armando non vuole che le sue dame lo prendano in giro, ma “poche hanno avuto l’onestà e la correttezza di raccontare davvero chi sono“. Lui non si fida delle corteggiatrici, perché l’hanno fatto passare male davanti al pubblico.

Armando non ha ancora svelato un grande segreto nello studio di Uomini e Donne. “Non ho ancora svelato nulla della mia vita. Nessuno la conosce“.

Ironizza sul fatto che gli spettatori non abbiano ancora capito che lavoro faccia e come passi il suo tempo libero.

Ma per il prossimo anno, Incarnato ha preso una decisione: “Piano piano però svelerò tutto, compreso il motivo per cui ho così tanto tempo libero“.

La rivelazione shock di Armando Incarnato di Uomini e Donne

Durante l’intervista del magazine di Uomini e Donne viene chiesto ad Armando se parteciperebbe ad un altro programma televisivo. Incarnato ammette che gli piacerebbe far parte di Temptation Island sia nel ruolo di tentatore che di fidanzato.

Se dovesse uscire come coppia dal dating-show di Maria De Filippi, per il cavaliere sarebbe la prova del nove per capire se il loro amore è vero e sincero.

“Superare una prova del genere vuol dire aver trovato la donna perfetta da sposare!“.

Se invece dovesse prendere parte al programma come tentatore, Armando dice scherzando “probabilmente incasinerei la vita di qualcuno“.

Ma tornando serio, Incarnato pensa che finalmente il pubblico potrebbe capire quale è il suo approccio con le donne. “Da casa vedrebbero per la prima volta come tratto le donne quando le corteggio e capirebbero tante cose” spiega concludendo.

Il pubblico non ha ancora visto la sua tattica di approccio con il gentil sesso, perché gli appuntamenti non vengono fatti vedere in studio.

Chissà se Armando Incarnato avrà l’opportunità di partecipare a Temptation Island? E voi come lo vedreste meglio, nel ruolo del fidanzato fedele o in quello del tentatore spudorato?