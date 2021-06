Aurora Ramazzotti svela un lato di se molto intimo, è la prima volta

Aurora è la figlia d’arte del cantante Eros Ramazzotti e modella e conduttrice Michelle Hunziker.

Ha iniziato la sua carriera su Sky, conducendo lo Weekly del talent show X Factor.

Dopo pochi anni ha diretto il programma Vuoi scommettere al fianco di sua madre.

Ma da qualche anno si sta dedicando ad un ambito di attualità che la appassiona molto di più lavorando come Iena nel format delle Iene.

La Ramazzotti, a soli 24 anni, è un tipo tenace, schietto e ama parlare di se. E’ una della icone italiane che si batte contro il catcalling e pro al body positivity.

Non ha peli sulla lingua quando deve parlare di brutte esperienze avute con gli uomini o del bullismo che ha ricevuto quando era adolescente.

Insomma, Aurora Ramazzotti sembra che non abbia paura proprio di niente, ma non è così.

Proprio poche ore fa ha pubblicato su Instagram la sua paura più grande. Vediamo insieme di cosa si tratta

Aurora Ramazzotti a nudo sui social: “Il mio incubo più grande”

La grande, ma piccola Aurora Ramazzotti ha svelato di avere una grande paura nella sua vita. Sembra forte e tenace, ma nasconde un lato nascosto che molti non conoscevano.

Aurora svela il suo incubo più grande sulla sua pagina Instagram pubblicando una storia che potrebbe dare fastidio a molti.

Il video non è stato fatto proprio dalla figlia della Hunziker, ma viene preso da Internet. Rappresenta una scopa con sopra un grande ragno. Il soggetto cerca di allontanare l’aracnide dalla granata scuotendola per terra, ma proprio in quel momento escono una valanga di ragni che si disseminano per tutta la stanza.

Nella storia la Ramazzotti palesa la sua paura e scrive: “Il mio più grande incubo“.

Aurora Ramazzotti ha quindi paura dei ragni; una fobia molto comune nota a tutti come aracnofobia.

Questa paura è un vero e proprio disgusto fino ad arrivare alla repulsione, tutto in modo irrazionale. Può portare a fughe o addirittura ad attacchi di panico.

Aurora potrebbe avere paura anche di foto o immagini che rappresentano un ragno.

Questa confessione mostra Aurora Ramazzotti in una forma più umana: si può essere grandi donne, nonostante le nostre piccole paure