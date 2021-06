Cosa fa innervosire i segni dello zodiaco: l’elenco segno per segno

Oggi scopriremo cosa fa innervosire i segni dello zodiaco. Ecco l’elenco completo. Scopri cosa si dice del tuo segno zodiacale

Molte persone si comportano in un determinato modo perché hanno una vera e propria predisposizione per quel tipo di comportamento. C’è chi ha un modo più sereno di approcciare la propria esistenza e chi, al contrario, tende ad essere più inquieto. Questo non significa essere buoni o cattivi, ma semplicemente affrontare la vita in un modo diametralmente opposto.

Oggi parleremo delle persone nervose. Si tratta solitamente di persone che perdono la testa facilmente, ma non tutte per lo stesso motivo. C’è chi si innervosisce per questioni più importanti e chi, invece, parte in quarta anche per questioni più futili. Oggi vogliamo parlare proprio di questo particolare aspetto.

Naturalmente, ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi è più predisposto al dialogo e chi, al contrario, non lo è affatto. C’è chi reagisce male ma non sfocia mai nella violenza e chi, invece, non riesce proprio a trattenersi. Quest’ultimo caso riguarda le persone che si innervosiscono più facilmente.

- Advertisement -

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme cosa fa innervosire i segni dello zodiaco.

Ti potrebbe interessare anche – Giorgia Meloni, dalla politica al dramma da bambina: cosa le facevano

Cosa fa innervosire i segni dello zodiaco

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più istintivo, chi è più diffidente, chi è più razionale e chi è più irruento. Stiamo parlando delle persone nervose, quelle che perdono la testa quando accade qualcosa che proprio non riescono a mandare giù. Ma qual è la goccia che fa traboccare il vaso? Ognuno ha il suo tallone d’Achille.

Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. È possibile capire se una persona reagirà male quando accadrà qualcosa che non sopporta e quando, invece, riuscirà a mantenere la calma.

Abbiamo già visto quali sono i segni più dipendenti dalle serie tv, quali sono i segni più attenti, quali sono i segni più fortunati e quali sono i segni che si deprimono più facilmente. Oggi scopriremo invece cosa fa innervosire i segni dello zodiaco. Ecco l’elenco segno per segno.

Leggi anche – Quali sono i segni zodiacali più amati? Ecco l’intera classifica

Ariete: quelli che odiano i saccenti

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono sempre molto sicure di sé. Ciò li porta a pensare di avere sempre la risposta giusta. Quando si imbattono in qualcuno che la pensa diversamente si innervosiscono. Spesso perdono la testa quando qualcuno li contraddice. Un Ariete fa fatica a risolvere una divergenza con calma.

Toro: quelli che vogliono essere ascoltati

Le persone nate sotto questo segno zodiacale sono sempre molto calme. Non è facile trovare qualcosa che possa far irritare un Toro, che però va in bestia quando si rende conto di non essere ascoltato. Ma il Toro non alza mai la voce, si innervosisce e prova sempre a trattare il proprio interlocutore con la giusta educazione. Preferisce gestire tutto con calma e serenità.

Gemelli: i competitivi

Le persone nate sotto questo segno zodiacale sono molto sicure di sé. Si innervosiscono quando qualcuno prova ad eguagliarli o ad imitarli. In questo caso diventano immediatamente competitivi e provano ad imporsi. Spesso gli capita di perdere il controllo perché non amano che qualcuno possa ripetere le loro stesse azioni.

Cosa fa innervosire i segni dello zodiaco: Cancro

Le persone nate sotto questo segno zodiacale hanno sempre bisogno di attenzioni. Quando non ne hanno tendono ad essere di cattivo umore. Tutto ciò li spinge ad essere nervosi ed intrattabili con tutti. La loro insicurezza spesso finisce per distruggere i rapporti con le altre persone, anche quelle più importanti.

Leone: quelli che devono essere assecondati

Le persone nate sotto questo segno zodiacale hanno un carattere molto forte. Quando esprimono un’opinione hanno sempre bisogno che quest’ultima venga sostenuta dagli altri. Se non accade, può capitare che perdano la testa perché non amano essere contraddetti, specialmente in pubblico o sul posto di lavoro.

Vergine: quelli che si innervosiscono per qualunque cosa

Le persone nate sotto questo segno hanno la tendenza ad innervosirsi per vari motivi. La loro è una vera e propria predisposizione al nervosismo. Sono suscettibili, se qualcuno mette in dubbio una loro idea possono dare di matto. La loro rabbia diventa feroce e questo modo di comportarsi spesso allontana anche gli amici più pazienti.

Bilancia: quelli che odiano le ingiustizie

Le persone nate sotto questo segno zodiacale hanno un senso della giustizia molto forte. Sono sempre calmi e pacati e non riescono a sopportare le ingiustizie. Quando assistono a qualcosa che gli provoca nervosismo, tendono sempre a schierarsi dalla parte del più debole, senza mai dare in escandescenza. La calma è la virtù dei forti.

Cosa fa innervosire i segni dello zodiaco: Scorpione

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco fanno sempre attenzione agli altri e al loro comportamento. Si aspettano molto perché danno molto. Per questo motivo odiano l’incoerenza. Quando una persona è incoerente possono innervosirsi molto, creando a volte situazioni spiacevoli. Per loro non è tollerabile quel tipo di comportamento e non fanno nulla per nascondere questo sentimento.

Sagittario: quelli che non sopportano i segreti

Le persone nate sotto questo segno amano circondarsi di persone e sapere di essere importanti per loro. Sono abbastanza permalosi e pretendono di sapere sempre tutto. Proprio per questo motivo si innervosiscono se qualcuno gli nasconde qualcosa. Non riescono proprio a sopportare questo tipo di comportamento e si allontanano da coloro che non gli dicono sempre tutta la verità.

Capricorno: quelli che odiano il relax

Le persone nate sotto questo segno zodiacale devono sempre stare in movimento. Per loro si tratta di una vera e propria esigenza, non riescono a stare fermi un attimo. Quando non succede niente si innervosiscono, evidenziano un’insofferenza che rende complicati i loro rapporti con gli altri. La calma piatta non fa per loro perché li mette di cattivo umore.

Acquario: quelli che amano la libertà

Le persone nate sotto questo segno zodiacale hanno un senso di libertà molto forte. Odiano i vincoli, non vogliono essere costretti a fare qualcosa soltanto per accontentare qualcuno. Quando capita è probabile che si innervosiscano e che diano in escandescenza. La maggior parte dei loro litigi avviene proprio per questo motivo. Un Acquario è uno spirito libero, non ama essere intrappolato.

Cosa fa innervosire i segni dello zodiaco: Pesci

Le persone nate sotto il segno dei Pesci vogliono vivere sempre in un clima sereno. Non amano le liti, sono pacifici per natura. Quando c’è un litigio provano sempre a risolvere la situazione. Per questo motivo non amano chi si comporta male, li mette di pessimo umore e si innervosiscono quando non riescono a capire perché qualcuno abbia voluto fare un torto proprio a loro.