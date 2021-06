Elisa Isoardi si vaccina proprio oggi con un outfit molto provocante. Vediamo lo scatto hot e le dichiarazioni fatte prima di farsi la prima dose di vaccino anti-Covid

Elisa Isoardi ha acquistato molta notorietà in Italia e fuori dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021.

Dopo essersi fatta male ad un occhio durante una prova leader, la Isoardi è dovuta tornare a casa, ma ha comunque guadagnato un grande seguito di fans.

Elisa non ha passato proprio un bell’anno, perché la pandemia mondiale l’ha portata ad avere paura del prossimo e con ciò anche tanta tristezza.

Proprio per questo, è partita per l’Honduras con tanta carica e ha capito che il mondo e la vita continuavano ad andare avanti nonostante il Covid.

Quando è rientrata in Italia, l’ansia è tornata a bussare alla sua porta, ma grazie alla notorietà guadagnata e alla voglia di vivere ritrovata si è fatta coraggio.

E’ stata ospite di tanti programmi come Verissimo o Pomeriggio Cinque, anche grazie al controllo perenne di cui hanno usufruito i programmi televisivi: non potevi partecipare alle interviste se prima non fossi risultato negativo al tampone molecolare.

Ma oggi può tirare un sospiro di sollievo: Elisa poche ore fa ha fatto il vaccino e si è vestita di tutto punto per l’occasione con una scollatura molto hot . Vediamo il post pubblicato

Elisa Isoardi e la scollatura hot: “Un appuntamento importante“

Elisa Isoardi ha fissato proprio ieri la prima dose del vaccino Pfizer contro il Covid 19. Ha aspettato tanto e oggi è contentissima per questo passo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Proprio poche ore fa, Elisa ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram: la foto rappresenta la ex naufraga nel momento dell’iniezione del vaccino.

L’immagine rappresenta un selfie mentre la Isoardi indossa la mascherina e guarda dritto nella fotocamera.

Indossa una camicia bianca di lino, ma per l’iniezione si è dovuta spogliare. Ha infatti una spalla scoperta e si vede senza veli il suo reggiseno nero. Lo sguardo provocante e l’intimo in vista, rendono questo scatto molto hot.

Molti sono i commenti sotto questo post, ma i fan sono divisi: c’è chi è molto contento che la Isoardi si sia vaccinata, chi scrive “Ti posso fare la seconda dose?” o chi ironizza dicendo “Se non fai la foto, il vaccino non fa effetto“.

Ma altri commentatori non hanno ugual pensiero: “Siete ridicoli e un po’ patetici“, chi la offende proprio per il look: “Perché non indossare una maglia? Meglio la camicia per sbottonarla” e poi i paladini del no-vax che offendono Elisa per essersi fatta il vaccino.

Ma vediamo cosa ha detto nelle storie la Isoardi prima del momento fatidico del vaccino anti-covid

Elisa Isoardi prima di farsi il vaccino: “E’ una cosa bella“

Elisa Isoardi si è presa pochi minuti prima di entrare in ospedale per vaccinarsi. Pubblica una storia su Instagram in cui è molto rilassata, ma anche carica; non vede l’ora di essere immune.

L’ex naufraga saluta i suoi fan prima di entrare: “Buongiorno ragazzi, vi saluto adesso perché mi stavo preparando. Oggi tocca a me, un appuntamento importante“.

I suoi follower infatti non sapevano che Elisa stesse andando a vaccinarsi e aggiunge: “Andrò a fare il vaccino, la prima dose Pfizer“.

Come tutti gli influencer sui social, la Isoardi vuole dare il buon esempio per ottenere l’immunità di gregge in Italia. “E’ una cosa bella perché ci siamo vaccinati tutti e quindi possiamo viaggiare“. Cerca di dare una motivazione in più per conquistare i paladini del no-vax.

Elisa è veramente contenta per come si sta evolvendo la pandemia: “Intanto ho visto che il 28 giugno verrà tolto l’obbligo della mascherina all’esterno. Tutte queste sono buone notizie che fanno sperare bene in una buona ripartenza, varianti permettendo“.

Elisa Isoardi ha voluto pubblicare la sua esperienza sui social cercando, con il suo esempio, di far cambiare idea a qualcuno meno motivato