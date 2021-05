Milly Carlucci spiazza con la confessione sulla malattia di cui soffre. Ecco di che si tratta e come si cura

Milly Carlucci è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. I programmi di cui è alla guida sono tutti dei successi clamorosi. Uno su tutti lo storico “Ballando con le stelle” ormai show cult del sabato sera di Rai 1. Negli ultimi due anni anche il varietà “Il cantante mascherato” ha riscontrato il grande favore del pubblico italiano che l’ha premiato con ascolti altissimi in ogni puntata.

La conduttrice ha un’abilità molto sviluppata nel formare il “cast artistico” dei suoi programmi. I concorrenti che lei seleziona per le trasmissioni che conduce sono tutti artisti e personaggi tv di alto calibro, i quali riescono sempre a regalare grandi emozioni agli spettatori in studio e a casa.

Nonostante gli anni passino, la bellezza di Milly sembra non sfiorire mai. Ad ogni nuova stagione televisiva si presente più in forma che mai sul piccolo schermo, pronta ad intrattenere il suo fedele pubblico. La conduttrice ha però rivelato di soffrire di una malattia particolare. Ecco di che si tratta.

Milly Carlucci: di cosa soffre la conduttrice di Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha rivelato di soffrire di una particolare malattia della pelle conosciuta come “malattia del sole“.

Per questo l’estate sembra essere la stagione più pericolosa per lei: la conduttrice infatti deve stare quanto più possibile lontana dai raggi UV. Ecco dunque spiegato il motivo della sua carnagione così candida.

La bellezza di Milly comunque non sembra affatto inficiata da questa patologia che comunque la costringe ad adottare svariati accorgimenti come: l’applicazione della crema solare, la necessaria copertura delle varie parti del corpo con grossi occhiali da sole e magliette a maniche larghe e pantaloni lunghi anche al mare. Per la malattia del sole purtroppo sembrerebbe non esistere una cura definitiva.

