Uomini e donne, tutte le anticipazioni: cosa vedremo nella puntata di oggi

Ecco tutte le anticipazioni sull’appuntamento con il dating show Uomini e donne: cosa vedremo in onda nella puntata di oggi

Come quotidianamente accade da svariati anni, anche oggi andrà in onda una nuova entusiasmante puntata del dating show più famoso della tv italiana condotto da Maria De Filippi: Uomini e donne. Tante le sorprese preannunciate dalle anticipazioni.

In attesa di scoprire quale sarà la scelta del giovane tronista ligure Giacomo, l’unico rimasto ancora sul trono, si avvicenderanno al centro studio i vari cavalieri e le varie dame facenti parte del parterre del trono over, che da quest’anno va in onda “unito” con quello classico e che fa registrare al programma ascolti altissimi puntata dopo puntata. Andiamo dunque a scoprire che cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, in onda come sempre alle 14.45 su Canale 5.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Uomini e Donne, Isabella Ricci spara a zero su Gemma Galgani: “Non sono lontanamente paragonabile”

Uomini e donne, le anticipazioni sulla puntata di oggi

- Advertisement -

Nella puntata in onda oggi alle 14.45 su Canale 5 si assisterà, secondo le anticipazioni, ad una delle famose sfilate che vedrà protagonisti in passerella le dame e i cavalieri del trono over. Gemma Galgani sarà la dama che di più catturerà l’attenzione del pubblico e degli opinionisti, sfilando in culotte dai toni rosa. Il tema della sfilata sarà “Sogno di una notte di mezza estate”.

A prendere di mira la dama torinese sarà, come di consueto, l’opinionista Tina Cipollari che criticherà la sua passerella. Sorgerà poi anche una particolare querelle tra l’ex frequentazione di Gemma, il marinaio ventisettenne Nicola Vivarelli e lo storico cavaliere napoletano Armando Incarnato. Quest’ultimo arriverà addirittura ad insinuare il dubbio sull’orientamento sessuale dell’ufficiale della marina mercantile.

Una puntata che si preannuncia davvero scoppiettante, dunque. Non c’è il minimo dubbio che saranno in tantissimi incollati allo schermo a seguire le dinamiche dei partecipanti al programma, i quali fanno compagnia quotidianamente al pubblico che oramai si è affezionato a tutti loro.