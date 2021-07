Elisabetta Gregoraci non si ferma più: novità incredibile per lei

Elisabetta Gregoraci torna più motivata e ambiziosa di prima! Reduce dalla partecipazione del Grande Fratello Vip 5, non si ferma un attimo perché: la televisione la sta aspettando per nuovi successi!

Elisabetta Gregoraci è tornata come un uragano! Reduce dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, programma nel quale la sua relazione e i suo sentimenti hanno lasciato discutere il pubblico, non si ferma un attimo.

Elisabetta è una conduttrice molto amata dal pubblico per la sua genuinità. Presentatrice di talento, in questa estate torrida riesce ad intrattenere il pubblico con grandissima simpatia con il programma tutto musicale Battiti Live! Format che andrà in onda dal 13 luglio, ed accompagnerà i telespettatori con musica e divertimento, un mix di spensieratezza ed allegria di cui non si può fare a meno.

Elisabetta presenta il programma in compagnia di Alan Palmieri, andando in onda ogni martedì in prima serata su Italia 1. Non è una novità vederla nello show televisivo, conduce ormai in maniera impeccabile da ben 5 edizioni, tanto che per il pubblico sarebbe molto strano non vederla nelle vesti di presentatrice. Così, va in Puglia e registra le nuove 5 puntate.

Elisabetta accompagnerà il pubblico in queste settimane piene di musica e divertimento, basta pensare ai protagonisti di questo eventi: i cantanti! Si tratta di musicisti e cantautori molto apprezzati dal pubblico, come: Emma Marrone, Fedez e Orietta Berti, Giusy Ferreri, Aka7ven, Deddy, Sangiovanni, Tancredi, Elettra Lamborghini, Giusy Ferreri, Federico Rossi e Annalisa, Alessandra Amoroso… e tanti altri!

Elisabetta Gregoraci pero è protagonista di importantissime novità!

Elisabetta Gregoraci e il futuro televisivo

Elisabetta Gregoraci conduce da tanti anni programmi che hanno avuto un grande successo per il pubblico a casa. Donna forte e coraggiosa, è stata recentemente protagonista di uno spiacevole evento che l’ha colpita nel profondo. Appunto, coraggio, simpatia ed energia non le mancano, quindi torna più carica di prima. Tra i suoi programmi occorre ricordare, oltre al già citato Battiti Live, anche il seguitissimo Made in Sud, programma molto caro alla Rai, con un cast tutto Meridionale e dallo share elevato.

Elisabetta è meridionale, solare e precisa, tutte le caratteristiche che l’hanno resa amata dal pubblico, e professionale tanto da ottenere nuove proposte televisive!

Elisabetta Gregoraci ha dichiarato recentemente a TvMia di aver ricevuto diverse interessanti proposte dalla tv di stato italiana. La conduttrice, entusiasta, non ha potuto che cogliere al volo l’opportunità, confermando che ha un sogno nel cassetto che spera di realizzare presto. Ama il suo pubblico e con esso le storie vere! Vorrebbe presentare un programma che accompagna i telespettatori e che tratta vicende emozionanti, proprio come ha sempre desiderato.

Elisabetta continua a sognare un futuro televisivo brillante! Con la sua ambizione non si è mai fermata e sicuramente mai lo farà, infatti per la nuova stagione televisiva si aspettano queste grandi novità. Nel frattempo, in compagnia di Elisabetta e dei cantanti della corrente edizione di Battiti Live, il divertimento è assicurato!