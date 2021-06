Elisabetta Gregoraci in versione “panterona” e super sexy. Cambio look da svenire con la nuova acconciatura che esalta i fan su Instagram

Un cambio look notevole e sicuramente drastico per Elisabetta Gregoraci, che con una serie di “Stories” sul suo account Instagram spiazza i suoi fan e si mostra con un nuovo taglio di capelli, selvaggio e super sexy. La bella modella sarda appare in tutto il suo splendore, forte del ritorno in tv con la trasmissione Battiti Live 2021, che ha visto il suo ritorno alla conduzione del programma musicale estivo al fianco di Alan Palmieri.

E magari il tanto atteso ritorno in tv è stato l’occasione per presentarsi con un look nuovo: una serie di foto pubblicate nelle storie (niente post, per ora) che mettono in mostra il nuovo look dell’ex moglie di Briatore, che incantato i suoi followers. Solo foto temporanee, però, in quanto le storie “vivono” per sole 24 ore.

- Advertisement -

Leggi anche – Flavio Briatore ricoverato, la reazione di Elisabetta Gregoraci alla notizia è eloquente

Elisabetta Gregoraci cambia drasticamente look: selvaggia e panterona, una bomba sexy

Probabile che gli ammiratori più accaniti della Gregoraci abbiano perfino salvato le foto, visto che è raro vedere l’ex partecipante al Grande Fratello Vip in versione “riccia”. La Gregoraci è apparsa affascinante e super sexy anche nella prima puntata di “Battiti Live 2021”, dove era vestito con un abitino rosa molto sexy con ampia scollatura. Un look indovinato, con tacchi altissimi e un sorriso smagliante per il ritorno in tv nella trasmissione che l’ha lanciata.

Ed è stato proprio il Grande Fratello Vip a ridare spolvero alla Gregoraci, finita un po’ ai margini del mondo dello spettacolo. Ormai chiacchierata più per essere l’ex moglie di Flavio Briatore che “Elisabetta Gregoraci”. Dopo la possibilità di essersi fatta conoscere nella “Casa” di Canale 5, il ritorno in grande stile in tv, e sui social la showgirl manda in delirio i suoi tantissimi fan.