Elisabetta Gregoraci si è espressa sul malore di Flavio Briatore: il suo commento eloquente ha intrigato il pubblico: ecco qual è.

Certo, sono stati insieme per tanti anni, hanno un bambino e continuano a frequentarsi ed a passare molto tempo insieme. (Anche la quarantena, infatti, l’hanno vissuta come una vera e propria coppia, a stretto contatto e senza tante paturnie).

Parliamo della non-coppia più famosa d’Italia formata da Flavio Briatore e dalla sua ex compagna, madre di suo figlio Nathan Falco. Un commento fatto da Elisabetta Gregoraci sotto uno degli ultimi post di Briatore ha fatto veramente molto scalpore: ecco perché e cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci su Briatore: il suo commento dopo il malore dell’imprenditore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

“Buongiorno a tutti! Volevo rassicurarvi, come vedete oggi sto alla grande👍

(Dopo la piccola défaillance di ieri) 😀.

Grazie e buon sabato!” Queste le parole con le quali Flavio Briatore ha deciso di rassicurare i suoi fan, supporter ed anche amici dopo la piccola défaillance, come la chiama lui, dei giorni scorsi.Il famosissimo imprenditore, infatti, ha avuto un malore che lo ha costretto a recarsi in ospedale a Baku.

Briatore si trovava a Baku, in Azerbaigian, dove oggi si svolge il Gran Premio di Formula 1. Dopo aver postato alcune stories che hanno fatto preoccupare fan ed amici, Briatore ha deciso di postare la foto che vedete sopra, per rassicurare tutti.

Ciò nonostante, però, solo qualche ora fa il famoso imprenditore ha postato nuovamente una foto: un suo selfie, per la precisione, dove dice di essere già di ritorno.

Che ci sia qualche cosa che non ha detto ai suoi follower? O che voglia rientrare a casa il prima possibile, per riposarsi in serenità? Sebbene ancora non ci sia dato sapere esattamente come sta Flavio Briatore, i fan hanno notato un particolare decisamente importante. Si tratta del commento di Elisabetta Gregoraci sotto la foto di Briatore con Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore delegato della Formula 1.

Cosa ha commentato Elisabetta Gregoraci sotto la foto Instagram dell’ex marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La famosissima show-girl ha lasciato un commento abbastanza eloquente sotto il post di “ripresa” di Flavio Briatore.

L’emoticon del braccio che mostra il muscolo, accompagnata da una faccina con i cuori al posto degli occhi ha immediatamente attratto l’attenzione dei follower.

I due, a quanto pare, nonostante la separazione ed alcune curiose zone d’ombra che riguardano il loro rapporto e la possibilità della Gregoraci di avere relazioni pubbliche, alla luce del sole, con altri uomini, si vogliono ancora molto bene.

Di certo, questo commento da solo non basta ad accendere la fantasia di chi li vorrebbe insieme.

Va sommato, ovviamente, alle dichiarazioni della Gregoraci su Briatore fatte durante una recente intervista!

“È un amore meraviglioso. Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Siamo ancora una famiglia e ci vogliamo bene, credo sia un esempio per molti genitori separati. Lo facciamo anche per Nathan. In passato mi hanno fatto soffrire tante cose.”

Insomma, evidentemente tra i due c’è un rapporto molto più stretto di quello che i follower ed i fan potrebbero aspettarsi o che viene mostrato pubblicamente.

Nonostante la separazione consensuale, infatti, e i divieti (presunti) riguardo le nuove relazioni, la Gregoraci e Briatore passano ancora molto tempo insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Il commento di Elisabetta, quindi, ha fatto pensare a molti che tra di loro potrebbe esserci qualcosa di più di una sana amicizia! Certo, è vero che la famosa show-girl non manca mai di commentare i post dell’imprenditore. Solo un’ora fa, sotto il post di Briatore nel quale l’imprenditore commenta l’improvvisa dipartita dell’amico Mansour Ojjeh, grande personalità della Formula 1, Elisabetta ha commentato con un cuore spezzato.

Insomma: i due non stanno più insieme ma il loro rapporto “social” fa sognare i fan: che ci sia qualcosa che non ci dicono?