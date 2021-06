La casa di Federico Fashion Style è davvero principesca, l’avete mai vista?

Avete mai visto la casa lussuosa di Federico fashion style? Si tratta di una villa incredibilmente grande e lussuosa: tutti i dettagli

E’ il parrucchiere dei vip: conosciuto dal grande pubblico e adorato dai personaggi famosi che si affidano alle sue esperte mani. Federico Fashion Style è un personaggio ormai noto alla platea televisiva e molto seguito sui social. Lo si è visto molto spesso nei vari salotti televisivi, diventando in breve tempo molto famoso. Un parrucchiere di personalità, sicuramente eccentrico ma anche dotato di grande intelligenza.

Così Federico Lauro (il suo vero nome) si fa apprezzare sempre di più. Molto richiesto non solo nelle trasmissioni televisive a tema gossip, ma anche in eventi e serate. E del resto non si tratta di uno sprovveduto: è un esperto parrucchiere, che si è affermato curando le chiome di Giulia De Lellis, Valeria Marini e Tina Cipollari, tanto per citare i primi nomi ai quali è stato accostato.

Federico Fashion Style ha una casa molto lussuosa

E di fatto è diventato il creato del “Fashion Style” che lo ha reso celebre. Tanto lavoro, molto successo, e per sua fortuna anche cospicui guadagni. Si dice che il buon Federico fosse già benestante di famiglia, ma sicuramente il suo lavoro brillante lo ha aiutato. Simbolo della sua ricchezza è la lussuosa villa dove vive, ad Anzio, non troppo lontano da Roma.

E’ stato lui stesso a mettere in evidenza la casa durante i mesi del lockdown. Tanti scatti su Instagram che hanno incuriosito i follower, che si sono domandati dove fosse quella villa così bella. Stile sicuramente “barocco” e per nulla discreto, in un’abitazione luminosa piena di lampadari di cristallo e col bianco che la fa da padrone.