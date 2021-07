Lino Banfi sta vivendo una seconda giovinezza, ma a preoccupare il comico pugliese ci sono le condizioni di salute di sua moglie

Lino Banfi ha da poco festeggiato 85 anni, eppure sembra essere più in forma che mai. Il comico pugliese che tanto ha fatto divertire intere generazioni di italiani con le sue commedie sexy tra gli anni ’70 ed ’80, è apprezzatissimo oggi anche e soprattutto per il suo ruolo di “Nonno Libero” in “Un medico in famiglia”.

Recentemente, invece, è stato ospite fisso del programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, ed è stato eletto anche come “amuleto” della Nazionale di calcio che è riuscita a vincere il suo secondo europeo.

LEGGI ANCHE: LINO BANFI NEL CAST DI SERENA BORTONE: IL COMMENTO DI MAURIZIO COSTANZO È PUNGENTE

- Advertisement -

Un momento d’oro per l’attore, festeggiato in questi giorni anche dalla tv italiana che in occasione del suo compleanno ha riproposto una serie dei suoi film più famosi. Eppure, nonostante i continui successi professionali, c’è qualcosa che turba e non poco Lino.

Lino Banfi e la confessione sulla malattia della moglie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Bortone (@serenabortone)

Il pugliese, trapiantato a Roma da ormai tantissimi anni, è tornato a parlare della malattia di sua moglie in una recente intervista al settimanale “Oggi”. Lucia è la donna della sua vita: conosciuta a 16 anni, non ha avuto più nessuna relazione da quel momento.

“I nostri 60 anni di matrimonio parlano da soli. – dice Banfi – Facciamo le nozze di diamante: siamo stati fidanzati, poi ci siamo sposati, e ora facciamo gli amanti, aspettando i 70”.

Purtroppo però Lucia è ora affetta da Alzheimer. Lino Banfi, chiaramente, è preoccupato per lei, ma sa che con le cure è ancora possibile godersi sua moglie: “Mia moglie sta bene. Si cerca di rallentare la malattia“.

Nel frattempo il comico è tornato a parlare anche della sua vita professionale che, come già detto, gli sta regalando ancora momenti importanti. Anche Maurizio Costanzo, di recente, lo ha esaltato definendolo “Il nonno degli italiani”.

Banfi ha un grande desiderio: quello di tornare a vestire un’ultima volta i panni di Nonno Libero. La Rai ci sta pensando, e anche gli altri protagonisti di “Un Medico in famiglia” sembrerebbero essere d’accordo. Chissà che la tv di stato non decida di produrre un’ulteriore stagione della serie tv.

LEGGI ANCHE: LINO BANFI AMULETO DELLA NAZIONALE: IL COMICO OSPITE PER ITALIA-SVIZZERA

Intanto Lino si gode il nuovo momento di popolarità e la vittoria della Nazionale italiana. Il tecnico degli azzurri Mancini lo ha voluto ringraziare personalmente dopo il trionfo: “Alle tre di stanotte mi ha chiamato Roberto Mancini per dirmi ‘grazie anche a te Lino, ti vogliamo tutti bene’. Una cosa che mi ha riempito di gioia”. Banfi non poteva immaginare un compleanno migliore.