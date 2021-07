“Sei sempre più bella”: la dedica di Lino Guanciale fa sognare i fan

Lino Guanciale, di solito molto riservato sui social, ha pubblicato una bellissima dedica in un’occasione speciale. I fan hanno apprezzato

Lino Guanciale si può definire decisamente un “Vip atipico”. Nell’era dei social e del mostrarsi a tutti i costi l’attore abruzzese ha scelto invece di mantenere la sua vita privata lontano dal tam-tam mediatico e dalla curiosità di fans e paparazzi.

Difficile vedere qualche foto del protagonista de “Il commissario Ricciardi” sui social che non riguardi la sua carriera o ad esempio alcuni quadri d’autore. Motivo per il quale quando una persona così riservata sceglie un “luogo pubblico” per una dedica speciale è sempre motivo di sorpresa.

Lino in questi giorni si sta godendo alcuni giorni di riposo per poi tornare in tv prossimamente. Qualche settimana fa, ad esempio, è stato avvistato nella penisola Sorrentina, più precisamente ad Amalfi.

Ieri invece l’attore, sul suo profilo Instagram, ha condiviso tra le sue storie una foto molto romantica insieme a sua moglie Antonella Liuzzi. La giornata meritava uno scatto speciale, visto che ieri è stato il compleanno di Antonella.

Lino Guanciale e gli auguri speciali a sua moglie Antonella

Un post condiviso da Antonella Liuzzi (@moonriver_al)

I due si sono scattati un selfie in bianco e nero e Lino ha commosso sia Antonella che tutti i suoi followers con una dedica dolcissima: “Auguri amore mio, sempre più bella sei”. Tra le storie pubblicate da Antonella, poi, è comparso uno scatto del ristorante di lusso dove la coppia ha festeggiato insieme la giornata speciale.

Tra i due le cose procedono a gonfie vele e tra qualche giorno ci sarà un’altra ricorrenza speciale: Lino e Antonella, infatti, si sono sposati il 19 luglio del 2020 in Campidoglio, a Roma. Un mese dopo, invece, si è svolto il ricevimento in una splendida masseria di lusso a Polignano a Mare, in provincia di Bari, nella terra di origine della sposa. Insomma, galeotta fu l’Università Bocconi di Milano, luogo del loro primo incontro.