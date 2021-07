Una situazione molto critica. Qual è la scelta migliore?

Test: qual è la migliore opzione nel momento in cui bisogna affrontare una situazione difficile? Dipende da chi deve prendere la decisione

A chiunque sarà capitato, almeno una volta nella vita, di trovarsi di fronte ad una situazione particolarmente critica. In questi momenti è difficile mantenere la calma e la lucidità spesso ci abbandona. Il pericolo di commettere un errore o di fare la scelta sbagliata è sempre dietro l’angolo, soprattutto in una situazione di forte stress emotivo.

Ognuno agisce in base a ciò che gli suggerisce l’istinto: c’è chi ritiene che bisogna agire velocemente e chi, al contrario, pensa che sia più opportuno puntare sulla scelta da fare, per evitare di sbagliare e di pentirsene in un secondo momento. È la solita diatriba tra istinto e razionalità, che va avanti da sempre.

Oggi vogliamo sottoporti ad un test che ti metterà di fronte ad una scelta. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Vediamo come te la cavi!

Qual è la tua prima scelta?

Il test di oggi ha l’obiettivo di verificare le tue capacità decisionali in una situazione di forte stress emotivo. Dovrai soltanto seguire alcune semplici istruzioni e prenderti tutto il tempo di cui hai bisogno. Non provare a dare la risposta subito, potresti commettere degli errori di leggerezza. Non è un quiz a premi, hai tutto il tempo che vuoi.

Guarda con attenzione questa immagine in alto. Ci sono quattro situazioni critiche: un telefono che squilla, un bollitore che sta per esplodere, un cane che sta distruggendo un divano e un bambino che sta piangendo. Qual è la tua priorità? In quale di queste situazioni interverresti prima? Qual è, secondo te, la casistica più grave?

Prova a mettere in ordine i quattro casi e scegli qual è, secondo te, quello che necessita per primo il tuo intervento. Una volta terminato, scorri il testo alla ricerca delle soluzioni del test. Ad ogni risposta corrisponde un profilo personalizzato. Dietro ogni profilo si nascondono alcuni aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno immaginavi di conoscere. Adesso sei pronto per iniziare il test.

Le soluzioni del test: hai risposto al telefono

Se hai dato priorità alla figura numero uno, vuol dire che hai deciso di rispondere al telefono. Questo sottolinea il tuo senso del contatto e la tua voglia di comunicare con gli altri. Dai molta importanza alla tua relazione e sei un ottimo comunicatore. Ti piace attirare tutte le attenzioni su di te, ami stare al centro di un discorso.

Questa scelta sottolinea quanto tu non sia capace di accettare e tollerare gli errori delle persone che ti circondano. Sei troppo intransigente e questo ti crea problemi in ogni contesto. In famiglia, tra gli amici e soprattutto al lavoro, dove sei molto temuto ma poco rispettato, a causa del tuo carattere.

Hai scelto di spegnere il bollitore

La tua priorità è quella di spegnere il bollitore? Bene, questo vuol dire che la tua sicurezza è l’aspetto più importante nella tua vita. Sei ansioso per natura, ogni volta che devi fare qualcosa di importante vai in crisi e trasmetti questo sentimento anche alle persone che ti stanno vicino, che provano inutilmente a calmarti.

Detesti le cose inaspettate perché preferisci programmare tutto. Non ami le sorprese. Questo aspetto del tuo carattere si collega ai traumi ricevuti nel passato, che non riesci a superare. Gli imprevisti fanno parte della vita e non c’è un’esistenza sempre serena. Te ne devi fare una ragione e devi provare ad affrontare i problemi con un altro atteggiamento.

Le soluzioni del test: hai scelto di fermare il cane

Se hai scelto l’immagine numero tre, vuol dire che hai dato priorità al cane. Sta distruggendo il divano e per te è il pericolo più grande tra i quattro proposti. Questo rivela l’aspetto maniacale del tuo carattere. Hai la necessità di tenere tutto sempre sotto controllo. Sei un perfezionista e molto metodico. I dettagli sono importanti per te.

La tua voglia di perfezionismo potrebbe infastidire chi ti sta intorno, soprattutto quando finisci per esagerare. Tu vorresti vedere tutto in ordine e sempre perfetto, non riesci ad accettare che qualcosa non vada esattamente come l’avevi programmata. Ma non sempre è così e quindi devi imparare ad accettare anche l’imperfezione. Dovresti essere più capace di scendere a compromessi, aiuterebbe anche nei rapporti con le altre persone.

Hai scelto di calmare il bambino che piange

La tua priorità è l’immagine numero quattro? Il bambino che piange ha attirato immediatamente la tua attenzione? Bene, questo sottolinea la tua empatia e la tua compassione, che metti sempre in pratica nella vita di tutti i giorni. Sei sempre pronto ad aiutare coloro che ti circondano e non chiedi mai niente in cambio.

Nonostante il tuo carattere generoso, sei capace di restare sempre lucido. Se ti poni un obiettivo fai di tutto per raggiungerlo. Ami la compagnia dei tuoi amici, la solitudine è la tua paura più grande. Ti piace il clima familiare, stare a casa con i tuoi affetti più stretti, magari davanti a un camino e ad un bicchiere di buon vino.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale situazione hai ritenuto più importante? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, stay tuned. A presto!