Attimi di tensione e paura per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che ha voluto condividere il suo racconto con i suoi followers

L’Isola dei Famosi è terminata qualche settimana fa con la vittoria di Simone Paciello (in arte Awed), ma l’esperienza in Honduras continua a lasciare i segni su tutti i protagonisti dell’ultima edizione.

In tanti infatti si sono mostrati dimagriti dopo la permanenza sull’Isola: uno scotto da pagare nel reality a tema survivor che da sempre mette in difficoltà i concorrenti. Ci sono però degli episodi che vanno decisamente oltre ed in questo caso è stata la stessa ex naufraga a denunciare l’accaduto.

La protagonista del misfatto è stata Miryea Stabile. La ragazza di Brescia, naturalmente, dopo l’avventura in Honduras ha visto la sua popolarità schizzare alle stelle. Il suo profilo Instagram ne è la testimonianza, i suoi followers sono in netta ascesa. Ma il rapporto tra fans e Vips non sempre è facile e a volte c’è chi se ne approfitta e finisce per esagerare.

Miryea Stabile si sfoga sui social: “Mi sono sentita molestata e offesa”

Miryea ha denunciato un episodio che l’ha infastidita e preoccupata non poco. Qualche giorno fa, mentre era in giro a Brescia, è stata fermata da un suo fan che le ha chiesto una foto. Ma l’atteggiamento del suo ammiratore è andato decisamente oltre i limiti. E così l’ex naufraga si è sfogata sui social:

“Io sono la prima che gioisce quando mi chiedete le foto perché è una cosa bellissima e sono piena di euforia in quel momento. E fin qui si tratta di una semplice foto, un boomerang, una domanda, un ‘come stai’ o un saluto. Nessun problema. Però c’è un limite che si chiama rispetto: sentirmi afferrata sui fianchi contro la mia volontà, abbracciata subito dopo e sempre contro la mia volontà anche volendo andare oltre… assolutamente no. Mi sono sentita molestata e offesa da estranei. E, tutto questo, per una semplice foto”.

Miryea ha raccontato anche un altro aneddoto non proprio piacevole relativo alla sua permanenza all’Isola dei Famosi. C’è stato un momento, infatti, in cui si è sentita attaccata da tutti: “E’ successo quando avevo smascherato Gilles Rocca. – ha spiegato a superguidatv – Mi sono sentita attaccata da tutti e nessuno mi è stato vicino. Tommaso Zorzi mi aveva definito una ragazza insicura e io ho risposto affermativamente. Mi sono sempre sentita un po’ tentennante ma grazie all’Isola ho avuto modo di acquisire maggiori certezze”.

Nonostante tutto però per lei l’esperienza nel reality di Mediaset resta positiva. L’unico rimpianto è quello di non essere arrivata in finale, ma: “Sono stata contenta di perdere contro Valentina che è sempre stata uno dei personaggi più forti dell’Isola”.