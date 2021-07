William in pericolo: i timori del futuro Re d’Inghilterra

Sono momenti difficili per il principe William. Negli ultimi giorni ha dovuto occuparsi di una vicenda molto spinosa: ecco tutti i dettagli

William Arthur Philip Louis, duca di Cambridge, ha diverse preoccupazioni nell’ultimo periodo. Le vicende della Royal Family tengono banco su tutti i rotocalchi inglesi e non solo. Pare sia impossibile placare le polemiche. Appena ne termina una, ecco comparire nuove dichiarazioni o nuove vicende che riaccendono i riflettori sulla casa reale britannica.

Per questo motivo, William non se la sta passando molto bene ultimamente. Il figlio di Diana Spencer ha recentemente incontrato suo fratello Harry per l’inaugurazione di una statua dedicata ai sessant’anni della loro madre, tragicamente scomparsa in un incidente stradale il 31 agosto 1997, a Parigi, mentre provava a scappare dai paparazzi.

Adesso William deve difendersi da altre accuse e teme che queste possano inficiare il nome della Royal Family. Alcuni giornali inglesi hanno trattato proprio questo argomento negli ultimi giorni. Vediamo nel dettaglio quali sono le preoccupazioni di William e cosa teme veramente il futuro erede al trono britannico.

I timori di William

Proprio quando sembrava che i rapporti tra i due fratelli Harry e William fossero in fase di ricomposizione, arrivano immediatamente le smentite. Secondo quanto riportato dal Daily Express, la lotta tra i duchi di Sussex e la Royal Family sarebbe sempre più accesa, tanto da spingere William a temere le prossime mosse del fratello.

Harry non è andato troppo per il sottile. Ha rivolto accuse chiare alla Casa Reale e lo ha fatto con alcune uscite pubbliche che hanno suscitato grosse polemiche. Duncan Larcombe, esperto delle vicende dei reali inglesi, crede che i Sussex non abbiano alcuna intenzione di fermarsi e pensa che questo spaventi molto William.

Secondo quanto dichiarato dall’esperto, a breve Harry sarà costretto a cambiare strategia. Fino ad ora ha sempre accusato la Royal Family, ma adesso deve trovare un modo per proseguire la sua esperienza lavorativa a Los Angeles senza mettere sempre in mezzo i suoi parenti inglesi. Continuare a denunciare il sistema marcio non pagherà in futuro.

“Se Harry e Meghan passano tutta la loro vita a svendere il marchio reale, non parleranno mai più con William”, ha dichiarato Larcombe. Pare che William sia molto preoccupato da questo possibile cambio di strategia di suo fratello, perché teme ulteriori polemiche nei confronti della sua famiglia.

La decisione di Harry e Meghan

Harry e Meghan hanno ufficializzato la loro volontà di lasciare la Gran Bretagna attraverso un’intervista concessa ad Oprah Winfrey. Nel corso di questa chiacchierata, la coppia ha dichiarato di sentirsi isolata e non supportata dai membri della Famiglia Reale britannica. Questo isolamento avrebbe addirittura spinto Meghan a tentare di togliersi la vita.

Meghan Markle avrebbe chiesto un supporto alla Casa Reale inglese ma non ha avuto alcuna risposta positiva: “Semplicemente non volevo più essere viva”, ha dichiarato l’ex attrice statunitense, che ha proseguito: “Questo era un pensiero chiaro e costante, che ovviamente mi spaventava. E ricordo quanto Harry mi abbia aiutata in quel periodo. Mi ha protetta”.

“Il nostro allontanamento non è stato una scelta. Si trattava di una richiesta di aiuto, dicendo in modo molto specifico che ero preoccupata per il mio benessere mentale. Eppure non è mai stato fatto nulla, quindi abbiamo dovuto trovare una soluzione”.

Le confidenze di Meghan

Meghan Markle ha dichiarato di aver avuto alcuni contatti con un’amica di Diana Spencer. Pare che questa persona sia diventata una confidente per lei e un supporto nel corso della sua esperienza in Gran Bretagna. “Nessuno avrebbe potuto capire meglio cosa si prova dentro, questa persona è stata molto importante per me”.

Nonostante le dichiarazioni di facciata della Royal Family, la separazione tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia è avvenuta lo stesso. Adesso Meghan Markle e suo marito Harry vivono negli Stati Uniti d’America, esattamente in una residenza californiana nella contea di Santa Barbara. La villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari.