L’estate è il tuo incubo peggiore? Allora potresti essere uno dei segni dello zodiaco che soffrono il caldo: vediamo se ti posizioni in classifica!

Ahh, l’estate: temperature che si alzano, impossibilità di uscire intorno all’ora di pranzo, magliette buttate a causa del sudore e…

Ehi! Ma stiamo descrivendo un vero e proprio incubo, altro che il paradiso!

Se anche tu sei una di quelle persone che affermano di amare il freddo perché con le temperature basse ti puoi sempre coprire, oppure se hai passato una vita a distinguere tra caldo secco e caldo umido (“che ti frega, eh“), allora questa è la classifica per te.

Scopriamo se sei nella classifica dello zodiaco dei segni che non possono assolutamente sopportare il caldo!

I segni dello zodiaco che soffrono il caldo: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Anche solo compiere un minimo sforzo, come leggere questo articolo, ti ha fatto sudare?

Benvenuto in estate: sono proprio questi, infatti, i giorni nei quali chi non apprezza il caldo si trova a dover veramente combattere per la sua vita.

Poco importa quanti ventilatori hai puntati su di te, quali ventagli hai tirato fuori o se hai o meno il condizionatore.

Sai bene che ci sono svariate ore della tua giornata che non puoi, per nessun motivo al mondo, passare all’aria aperta.

Dopotutto tu detesti il caldo!

Nonostante in molti siamo abituati a pensare all’estate ed alle temperature calde come una vera e propria benedizione, esistono tantissime persone che odiano il caldo.

Fortunatamente per noi, abbiamo un amico che può venirci in aiuto. Di chi parliamo? Ma dell’oroscopo, ovviamente!

Oggi vogliamo scoprire la classifica dei cinque segni dello zodiaco che soffrono il caldo, onde evitare di creare pasticci qualora volessi proporre ad uno di loro un appuntamento.

Pronto a scoprire chi soffre il caldo tra i tuoi amici o a che punto della classifica di oggi ti posizioni?

Ecco i primi cinque posti dei segni zodiacali che proprio detestano l’estate… o quantomeno le sue temperature!

Acquario: quinto posto

L’Acquario non ama l’estate? No, cerchiamo di capirci meglio: all’Acquario non piacciono le temperature troppo alte.

I nati sotto questo segno non possono veramente farci nulla: loro odiano, letteralmente, il caldo!

Le temperature troppo alte, infatti, li fanno sentire fiacchi e li privano di quelle (poche) energie che possono mettere a disposizione della socialità.

Lasciate l’Acquario riposare quando fa caldo: la sera potrà tornare ad essere vostro amico!

Scorpione: quarto posto

Caldo? Puah, lo Scorpione non ne vuole neanche sentir parlare!

Questo segno, abituato ad essere sempre attivo ed avere sempre il controllo della situazione, perde decisamente la pazienza quando fa caldo.

Tutti sono più rilassati e non hanno voglia di lavorare: per lo Scorpione è semplicemente terribile!

Questo segno fatica molto a rilassarsi e le temperature caldissime non sono decisamente il suo forte.

Meglio evitare di chiedergli di “perdere tempo” ad oziare e proporgli qualche gita: almeno potrete sfruttare la bella giornata in una maniera proficua!

Toro: terzo posto

Al Toro piace molto l’estate; peccato, però, che non riesca proprio a soffrire il caldo!

L’amico nato sotto il segno del Toro è il classico amico che vorrebbe veramente fare tantissime attività divertenti con te in estate… peccato che non riesce proprio a mettersi i pantaloni ed alzarsi dal divano!

L’estate è un momento veramente difficile per i nati sotto il segno del Toro: vorrebbero sempre essere fuori, ad una festa in piscina a divertirsi.

Invece, proprio perché detestano sentire caldo, i nati sotto il segno del Toro finiscono per passare l’estate con le serrande abbassate, asciugandosi la fronte e guardando film a ripetizione.

Insomma: non è proprio la loro stagione preferita!

Bilancia: secondo posto

Al secondo posto della classifica di oggi, troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

Finalmente potete fare il vostro personalissimo coming out: detestate il caldo!

La Bilancia ha sempre l’aria condizionata accesa, poco importa dove si trova: in macchina, a casa, al lavoro o anche se va al ristorante.

Per la Bilancia non esiste un momento dell’anno peggiore dell’estate: il caldo li mette veramente K.O. e detestano vedere gli altri che si divertono… senza di loro!

I nati sotto questo segno detestano grandemente il caldo e le ondate di calore: le sopportano mal volentieri e diventano veramente irritabili quando devono subirle!

Con loro è sempre meglio programmare una vacanza verso il Nord appena le temperature si alzano: vi divertirete sicuramente di più!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni dello zodiaco che soffrono il caldo

Per piacere, non nominate l’estate a una persona nata sotto il segno della Vergine!

Volete irretirli o conquistarli proponendo loro un appuntamento al mare? Aiuto, siete completamente sulla cattiva strada!

La Vergine, infatti, non solo detesta l’estate ma anche tutti i suoi risvolti: sì, avete capito bene!

Quando siete in spiaggia, infatti, la Vergine è quella persona che si lamenta della sabbia tra le dita dei piedi oppure del fatto che i capelli si stiano rovinando per via dell’umidità.

Il calore e l’afa non sono proprio amici della Vergine che, invece, ama poter avere tutto sotto controllo… anche il suo calore corporeo!

Per la Vergine l’estate è il periodo più difficile di tutti: niente va come vuole e si trovano costretti a faticare per essere sempre perfetti e curati come vorrebbero loro!

Abbiate pietà di loro!