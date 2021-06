Crema solare, abbronzante, asciugamano e costume di ricambio. Inutile anche solo cercare di negarlo: sei uno dei segni che amano il mare!

Finalmente è arrivata l’estate: non vedevi l’ora! Appena possibile, infatti, sei una di quelle persone che corre immediatamente al mare ad ascoltare il rumore delle onde e sentire la sabbia sotto i piedi.

Insomma, sei un vero e proprio amante dei flutti e non puoi assolutamente immaginare la tua vita senza una bella spiaggia dorata vicino.

Purtroppo, pandemia e crisi globale, ti hanno impedito di raggiungere la spiaggia prima e adesso ti ritrovi completamente spaesato!

Vediamo se sei nella nostra classifica ed anche chi sono i tuoi “compagni” di spiaggia: potrete organizzare una vacanza relax in men che non si dica!

I segni che amano il mare: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Acqua? Sabbia? Temperature bollenti? Occhiali da sole che scottano e crema solare dappertutto?

Sì, c’è tutto: ecco lo scenario perfetto per te, per vivere in felicità!

- Advertisement -

Chissà se sei davvero uno dei segni che amano il mare a dismisura oppure lo hai semplicemente solo creduto fino ad adesso.

Per scoprirlo non dobbiamo far altro che rivelare i primi cinque posti della nostra classifica di oggi, quella dei segni che amano il mare.

LEGGI ANCHE –> I segni meno amabili dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo. Non è che ci sei anche tu?

Sei pronto a scoprire se sei uno di loro oppure se, fino ad adesso, hai vissuto in una menzogna?

Scopriamo chi e perché ama il mare, in modo da riuscire ad organizzarti al meglio per queste vacanze: se sei un appassionato del mare e il segno del tuo partner non appare nella lista, potreste avere qualche problema!

Capricorno: quinto posto

Iniziamo la nostra classifica con una sorpresa: i nati sotto il segno del Capricorno sono dei veri e propri amanti del mare!

Altro che montagna, sfacchinate infinite sul crinale di una collina o viaggi culturali: i nati sotto il segno del Capricorno non vedono l’ora di correre al mare!

Non stupitevi se, sul vostro volo per la Grecia questa estate, incontrerete solo nati sotto il segno del Capricorno. Sono almeno due anni che scalpitano per tornare in spiaggia!

Acquario: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica dei segni che amano di più di tutti il mare e l’acqua, troviamo i nati sotto il segno dell’Acquario.

No, non si tratta di una battuta e neanche di un gioco di parole!

Questo segno, infatti, adora il mare e la spiaggia a patto, però, che ci possa andare nelle prime ore del giorno.

L’Acquario è un segno molto mattiniero che preferisce passare le ore più fresche nell’acqua, in modo da avere poi tutto il giorno per riposarsi.

Portatelo a passeggiare al mare alle prime ore del mattino e lo avrete conquistato!

LEGGI ANCHE –> Dove vuoi andare in vacanza? Se stai con uno dei segni che amano la montagna il viaggio è già scelto

Cancro: terzo posto

I nati sotto il segno del Cancro guadagnano il primo gradino del podio dei segni che amano il mare.

Il Cancro, infatti, adora l’acqua (ovviamente) ed anche la spiaggia ma solo a patto che possa stare completamente da solo!

Per i nati sotto questo segno, non c’è relax se non su una spiaggia desolata, dove non ci siano altre forme di vita a parte qualche palma ed un altro “granchio” a cui vogliono bene.

Per il Cancro, la vacanza perfetta è all’ombra di una palma, con un cocco in mano e tutto il tempo del mondo per fare dei riposini tra un bagno e l’altro!

Pesci: secondo posto

Vi aspettavate di trovare i nati sotto il segno dei Pesci al primo posto della nostra classifica di oggi, vero?

Ebbene, sorpresa: non è così. I nati sotto il segno dei Pesci adorano il mare, certo, ma si classificano solo al secondo posto!

Questo è un segno che vivrebbe dentro l’acqua, giorno e notte: diciamo quindi che sì, i Pesci adorano il mare ma sarebbero altrettanto felici al lago!

Per i Pesci, l’importante, è trovarsi in prossimità di una grande quantità d’acqua, nella quale possono immergersi per entrare in contatto con il proprio elemento.

Il mare, ovviamente, è il loro preferito ma non si tirano mai indietro: se potete portarli in vacanza al mare, vi saranno eternamente grati!

LEGGI ANCHE –> Sei un vero scienziato? Scopriamolo con la classifica dei segni che amano la scienza: l’oroscopo ci darà la risposta

Toro: primo posto nella classifica dei segni che amano il mare

A differenza di quanto potreste aspettarvi, è il Toro (un segno di terra) ad essere il segno che ama di più il mare.

Incredibile, vero? Questo segno è uno di quelli che non può veramente fare a meno del mare: lo sogna tutto l’anno e appena può corre in spiaggia!

Per rendere contento il Toro, dovreste riuscire a procurarvi una spiaggia da sogno, un mare cristallino ed anche il suo gruppo di amici, pronto a rimanere sulla sabbia fino a tarda notte.

Falò, balli e grigliate in riva al mare sono il suo habitat naturale: il Toro sarà felicissimo se gli organizzerete un festino di Ferragosto con i fiocchi!

Cercate di venire incontro a questo segno: nato quando la stagione inizia a rasserenarsi, non ha mai potuto godere della festa di compleanno in calzoncini e costume che tanto vorrebbe.

Far vivere il mare d’estate al Toro è il minimo che possiate fare!