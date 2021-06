Durante l’intervista Ilary Blasi ha rilasciato una confessione decisamente importante, che ha chiarito una volta per tutte la sua posizione.

Che sia uno dei personaggi pubblici più seguiti e conosciuti d’Italia è ormai indubbio. Ilary Blasi, di certo, non è una di quelle conduttrici che passa inosservata.

Da “semplice” velina, la compagna di Francesco Totti ha decisamente fatto sentire la sua presenza nel mondo dello spettacolo italiano.

Oggi, poi, Ilary ha deciso di aprirsi in una intervista parlando a cuore aperto di alcune situazioni e raccontandosi a 360 gradi. Ecco che cosa ha “confessato” la famosissima presentatrice.

Ilary Blasi la confessione sulla TV scuote i fan

“La verità è che i programmi sono questi, può succedere nella girandola delle conduzioni. La trovo una cosa fisiologica.” Parole decisamente dirette quelle di Ilary Blasi che si è aperta in una intervista fatta presso Il Fatto Quotidiano. La famosa conduttrice, infatti, ha decisamente fatto capire quale sia il suo punto di vista rispetto alle trasmissioni, non solo quelle che conduce ma anche quelle con le quali viene messa a “paragone”.

Di certo, infatti, questo non è stato un periodo semplice per Ilary Blasi. La famosissima conduttrice si è dovuta confrontare con una edizione de L’Isola dei famosi decisamente poco soddisfacente. Defezioni, malattie, personaggi poco amati dal pubblico: non è stata di certo una delle edizioni più facili (o più seguire) del famoso reality show!

Ad Ilary Blasi, a cui vengono spesso fatte domande anche inopportune, è stato affibbiato il peso dell’insuccesso di questa edizione. Tra chi sostiene che non le importi molto del programma, chi la critica per i suoi sfoghi in treno e chi pensa che abbia fatto il passo più lungo della gamba, il paragone con Alessia Marcuzzi è stato non solo normalizzato ma anche decisamente impietoso.

Ilary, però, non è di certo una persona che si fa mettere i piedi in testa e ha risposto alle accuse, soprattutto riguardo certi strani “giri” di programmi in maniera piuttosto diretta.”Nulla, nessuna rivalità. Con Alessia ci siamo anche messaggiate. Siamo entrambe romane, forse questo ci unisce“. Insomma, nonostante le insinuazioni di una presunta rivalità tra le due presentatrici ed anche decise allusioni alla bravura di Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi ha risposto a tono. Ma le confessioni non sono finite qui.

Ilary dice come la pensa (davvero) sulla TV italiana

“Infatti io mollo prima, prima che mi mandino via. Scappo prima. Non sono bulimica di tv. Era il mio obiettivo farla però non amo fare tutto ed essere sempre presente a tutti i costi.”

Anche queste sono dichiarazioni decisamente dirette ed intime fatte da Ilary Blasi che ha deciso di fare una confessione veramente inaspettata. A quanto pare, infatti, la famosa conduttrice non aspetta di essere “cacciata” ma “scappa prima“.

Insomma, per Ilary la TV, nonostante fosse il suo grande sogno, non rappresenta di certo la parte più importante della sua vita. Non è interessata a rimanere “a lungo” al timone dei programmi che conduce e “non ama fare tutto” o “essere presente a tutti i costi”.

Parole di certo che hanno colpito fan e fruitori dei suoi programmi, difficili da inquadrare nel suo ruolo di presentatrice. Che vogliano anticipare il ritiro di Ilary dalle scene “pubbliche” oppure che Ilary sia già consapevole che verrà sostituita alla fine di questa edizione de L’Isola dei Famosi?Solo il tempo potrà dircelo.