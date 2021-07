Antonino Spinalbese è il neo papà più chiacchierato degli ultimi tempi. Sotto l’occhio del ciclone, si assume le responsabilità di una decisione che lascia il pubblico di stucco.

Antonino Spinalbese è un professional hair stylist originario di La Spezia di soli 26 anni, ma da qualche giorno è anche un fortunatissimo neo papà. Il compagno di Belen Rodriguez, che per ragioni riguardanti l’ex marito Stefano De Martino non può sposare, è su tutte le copertine e riviste di gossip.

Antonino è molto maturo per la sua età, perché non ha avuto un’infanzia facile a causa della morte prematura del padre. Infatti, da fratello ha dovuto rivestire anche il ruolo di padre protettivo per le sorelle. Dopo il diploma decide di trasferirsi a Milano, dove diventa un bravissimo hair stylist lavorando con artisti del calibro di Aldo Coppola nel negozio sul Corso Garibaldi, e sviluppando una forte passione per la fotografia.

Antonino è giovane, talentuoso e bellissimo, un partito perfetto per la showgirl argentina. Un ragazzo che non conosceva in alcun modo la fama, incontra Belu per puro caso. L’evento in questione, è stato il compleanno di un’amica in comune, un’ex concorrente del Grande Fratello, Patrizia Griffini. Si innamorano subito, tanto che dopo qualche settimana postano sui rispettivi profili Instagram le foto insieme, annunciando la relazione.

Santiago, il primo figlio di Belen avuto con l’ex-marito Stefano De Martino, ha stretto fin da subito un bellissimo rapporto con Antonio. All’arrivo della piccola Luna Marì, il sogno di una famiglia felice sembra essersi realizzato, ma Antonio compie un gesto inaspettato.

Antonio Spinalbese lascia sola Belen: ecco perché

Antonio Spinalbese è un ragazzo di sani principi, soprattutto ha a cuore il senso di famiglia, infatti è molto protettivo. Con Belen è stato amore a prima vista, ma non solo. Insieme hanno preso importanti decisioni, una di queste è la scelta intrapresa poco prima della nascita della bambina che ha lasciato senza parole i fan.

Innamorati e realizzati, sia dal punto di vista professionale che sentimentale, devono affrontare una grande sfida: Antonio potrebbe partecipare alla prossima edizione di Pekin Express con un compagno inaspettato, il suocero! Gustavo Rodriguez dovrebbe essere il compagno in questo duro viaggio.

Il viaggio verrà trasmesso per intero su Sky, e le tappe previste dovrebbero essere Israele, Giordania e Dubai. La registrazione di questa nuova avventura è prevista per l’autunno prossimo, tra ottobre/novembre 2021, mentre la trasmissione verrà poi mandata in onda nell’inverno del 2022.

Il bel parrucchiere dovrà quindi abbandonare la sua famiglia per il periodo che prevede la trasmissione del programma. Affronterà un viaggio pieno di sorprese insieme al suocero, senza però dimenticare che a casa Belu, Luna e Santiago lo aspettano a braccia aperte.